Надежда Нейнски: Приоритет е извеждането на хора от военните зони

Приоритет е извеждането на хора от военните зони. Това стана ясно от думите на служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в "Още от деня" по БНТ. По думите ѝ към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на страната, а присъствието на съюзнически самолети е единствено с тренировъчна цел.

„Ние в момента сме приключили организацията по идентифицирането на българите по места. Продължават да постъпват сигнали за различни части от региона, засегнат от войната. Искам ясно да кажа, че за нас приоритетен регион е регионът на военните действия. Има българи, които са затруднени да се приберат, защото връзките им са през тези военни действия и през региона на залива. Те няма да бъдат приоритет, защото нашият стремеж е да приберем хората, чиито живот и здраве е заплашен", обясни служебният министър на външните работи.

Тя поясни, че и на тях ще бъде оказано съдействие, но на по-късен етап. Сега концентрацията е върху тези, които са в конфликтните зони. „Държавите от залива, включително и Израел, са с много по-висока степен на риск, но иначе с изготвени списъци. Включително и на хора, които са в курорти и екзотични дестинации“, каза още тя.

Нейнски увери, че ситуационния център работи в пълна координация с консулските служби и се изготвят списъци на хората, които трябва да бъдат евакуирани. Те се попълват от ситуационния център, като критериите са първо хуманитарния принцип – има хора диабетици, с асма, високо кръвно, майки с деца, семейства с деца, възрастни хора - те са приоритет. Тя отрече депутати и хора с положение да са приоритет при изготвянето на списъците.

След като бъдат прибрани всички българи ще бъде направен анализ дали са спазени инструкциите от МВнР. „Аз не мога да следя. Все пак генералните консули на място имат последната дума и ако все пак е имало привилегировано отношение към хора... Тук разчитаме на морала, който не винаги е на необходимото ниво, но си давам сметка, че е имало такива хора, вкарани в списъка. Този анализ ще добие публичност“, каза тя.

