Иранец: Хората в Иран се радват на ударите – толкова тежък е животът ни

Войната в Близкия изток отново ескалира, а напрежението между Иран, Израел и Съединените щати остава в световния фокус. Как се възприемат ударите в самия Иран – страна с ограничен достъп до информация и силно контролиран обществен живот - разказва Медиан Мосадов – иранец, който живее в България вече 20 години и наблюдава от разстояние какво се случва в родината му.

„Откакто започна войната – два часа след това спряха интернет. Никаква връзка. Много рядко някои хора от медиите могат да изпратят клипове какво се случва.“ Той подчертава, че повечето му близки са там – родители, братя и сестри. Най-неочакваното, по думите му, е отношението на хората към ударите по Иран: „Не е за вярване – хората се радват на ударите. Снимат се през прозорците, радват се. Хората отдавна чакат помощ от Америка и Израел.“

Според него това показва колко тежък е животът: „Представете си колко е тежък животът, че хората са съгласни дори с война, само и само да се махне този режим.“ Мосадов описва политическия натиск в страната: „47 години натиск върху хората. Там няма свобода. Не може да имаш собствено мнение. Трябва да си съгласен с режима.“

Относно религиозния характер на властта той казва: „Хората вече не са религиозни. Толкова трудно са живели в религиозен режим, че избягват религията. Искат демокрация без религия.“

По думите му реториката на аятоласите е постоянна и едностранна: „Говори се само за врагове. Западът е враг, Израел е най-големият враг. Само Русия, Китай и Северна Корея са приятели. Хората обаче обичат европейците, американците, еврейския народ.“

Мосадов твърди, че според неговите източници репресиите при последните масови протести са били изключително тежки: „Числата излизат около 40 000 души. Казват над 36 000, дори над 40 000. Хората са били убити само защото искат бъдеще. Млади хора не виждат бъдеще в Иран.“ Той разказва и за случаи на екзекуции без съд: „Имало е хора от протеста, намерени убити с вързани ръце. Значи били са арестувани и после застреляни.“

Макар Иран да е богата на ресурси държава, по думите му икономическата ситуация е почти непоносима: „Инфлацията е огромна. Днес една цена, утре друга. Заплатите са по 150–200 евро на месец, а цените са като европейски.“

По въпроса дали режимът е към края си, Мосадов е категоричен: „Според мен почти са на края вече.“ Той смята, че външният натиск също е фактор: „Американците и Израел искат да продължат до края. Не казват директно, че искат да свалят режима, но виждаме, че това е целта.“