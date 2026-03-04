Бивш военен министър: Вероятността ирански ракети да достигнат България не е нулева

„Очевидно вече можем да отчитаме, макар и малко вероятно, достигането до българска територия на ракети или дронове, изстреляни от Иран. Казвам малко вероятно, но все пак това не означава нулева вероятност”. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS Ангел Найденов, който е бивш министър на отбраната. Той коментира войната в Близкия изток и рисковете за страната ни.

„Имаме достатъчно добре ешелонирана противовъздушна и противоракетна отбрана и не бива да подценяваме способностите, които има България. Можем да имаме претенции към възрастта на системите, с които разполагаме, но те се поддържат достатъчно боеспособни, за да смятаме, че имаме съответната защита”, увери бившият министър на отбраната.

Той коментира изстреляната балистична ракета от Иран към Турция, унищожена от силите на Алианса. По думите му съвсем основателно българското правителство, в частност Министерството на отбраната, изразява тревогата си от атаката. „Тогава, когато министър Запрянов твърдеше, че няма нужда от повишаване на степента на бойна готовност, той беше абсолютно прав. Цялата тази ситуация с увеличаването на обхвата и насочването на ракети и дронове към европейски страни и страни членки на НАТО изисква и нов анализ и преоценка на заплахите”, посочи Найденов.

Той коментира и че е било грешка, че на първото заседание на Съвета по сигурност не са били представени политическите формации в парламента. „Там трябваше да бъдат поканени председателите или членовете на ръководства, така че да бъдат представени всички партии в парламента, които имат пряко отношение към вземане на решенията. Включително ако сега бъде направено предложение за промяна на характера на пребиваването на американските самолети на българска територия”, посочи той. По думите му ако те придобият политико-военен характер на пребиваване, това би трябвало да бъде решение на НС.

„Степента и мащабът на ударите от Иран към съседните страни, най-вече към тези в Залива, зависи от степента на обвързаност с американската политика и поддръжката на съответната страна за политиката на Израел”, обясни Найденов. Той посочи, че между 10 и 11 са американските бази и обекти на територията на Близкия изток. Всички те са били ударени, твърди Найденов.

По думите му Европа няма единна позиция за случващото се в Близкия изток, включително няма позиция на европейските страни в подкрепа на ударите на САЩ и Израел. Той заяви, че първоначалната реакция е била изненада, максимална предпазливост и дори дистанцираност от военните действия.

