Правителството на Гюров:

"На победителя e плячката": Тръмп предлага САЩ да събират такса за преминаване през Ормузкия проток

07 април 2026, 0:05 часа 638 прочитания 0 коментара
"На победителя e плячката": Тръмп предлага САЩ да събират такса за преминаване през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви не само, че САЩ са разбили военно Иран, т.е. са победители във войната, но и че трябва да осребрят победата си. По време на пресконференция днес, 6 април, той предложи Вашингтон да наложи транзитна такса за всеки кораб, преминаващ през стратегическия Ормузки проток – едно от най-важните петролни трасета в света.

"Защо да не го направим? Ние сме победителите. Спечелихме. Окей? Те са военно победени", заяви Тръмп, цитиран от The Wall Street Journal.

Изданието добавя, че Тръмп, описвайки се като бизнесмен, е говорил и за възможността САЩ да вземат иранския петрол, след като конфликтът бъде разрешен, с думите "На победителя принадлежат трофеите".

Още: Когато иранците не чуват взривяващи се бомби, се натъжават. Нека го наричаме военна операция

Също така Тръмп настоява, че преговорите с Иран "вървят добре". 

"Разбираме се с тях. Мисля, че нещата вървят добре, но ние се занимаваме с тези хора от 47 години", каза той.

Американски политици: Тръмп е опасен луд, трябва да се задейства 25-та поправка

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп такса Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес