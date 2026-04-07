"На победителя e плячката": Тръмп предлага САЩ да събират такса за преминаване през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви не само, че САЩ са разбили военно Иран, т.е. са победители във войната, но и че трябва да осребрят победата си. По време на пресконференция днес, 6 април, той предложи Вашингтон да наложи транзитна такса за всеки кораб, преминаващ през стратегическия Ормузки проток – едно от най-важните петролни трасета в света.

"Защо да не го направим? Ние сме победителите. Спечелихме. Окей? Те са военно победени", заяви Тръмп, цитиран от The Wall Street Journal.

Изданието добавя, че Тръмп, описвайки се като бизнесмен, е говорил и за възможността САЩ да вземат иранския петрол, след като конфликтът бъде разрешен, с думите "На победителя принадлежат трофеите".

Също така Тръмп настоява, че преговорите с Иран "вървят добре".

"Разбираме се с тях. Мисля, че нещата вървят добре, но ние се занимаваме с тези хора от 47 години", каза той.

