Разкритие: Агенти в израелското министерство на образованието следели учители, критикуващи властта

Разследване на израелския Haaretz разкрива тайна служба за наблюдение, действаща в рамките на Министерството на образованието в страната. Според журналистите, целта на тайния отдел е била да заглушава гласовете на учители, които критикуват правителството. Вътрешни документи разкриват, че службата, начело на която е бивш агент на службата за вътрешна сигурност Шин Бет, събира подробни досиета на педагози – наблюдава техните публикации в социалните мрежи, участие в протести и политически изказвания.

Едно такова досие, което съдържа 14 страници и е обозначено като вътрешен документ, проследява училищен консултант на име Ярон Авни от Демократичното училище в Ход Хашарон. Документът е съставен около времето на масовите протести срещу съдебната реформа на правителството, по време на които Авни, като много израелци, публично изразява недоволство към политиките на правителството. Разследването предполага, че това не е изолиран случай, а част от по-широко, систематично усилие за наблюдение и заплашване на левичарски и арабски педагоги. Механизмът никога не е бил предназначен да излезе на публично светло, което показва, че е действал в тайна в рамките на бюрокрацията на министерството, отбелязва Haaretz.

