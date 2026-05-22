MQ-9 Reaper: Иран е унищожил толкова от уникалните дронове на САЩ, колкото за 1 млрд. долара

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран силите на Ислямската република са унищожили повече от две дузини дронове MQ-9 Reaper, използвани от американските сили. Това представлява значителна загуба на стойност близо 1 милиард долара - или 20% от предвоенния запас на Пентагона от тези уникални безпилотни системи, които трудно могат да бъдат заменени. Много от ударните дронове са били свалени по време на полет от ирански огън, но някои са унищожени на земята при ракетни удари или при инциденти, предава Bloomberg, позовавайки се на добре информиран източник.

Дрон за 30 милиона долара

Reaper, които вече не се произвеждат за американските сили, струват около 30 милиона долара всеки и са оборудвани с мощни сензори, включително камери. Те могат също да носят оръжия като ракети Hellfire или управляеми бомби JDAM.

Досега американските сили са загубили най-малко 24 дрона Reaper, а вероятно и до 30, като общата бройка включва безпилотни апарати, които са били повредени и по-късно бракувани, добавя източникът.

Това е повече от предишните оценки. Доклад на Конгресната изследователска служба от началото на този месец посочваше, че са загубени 24 дрона Reaper. Тези системи бяха широко използвани в конфликта с Иран преди сключването на примирие. САЩ и Израел за първи път нанесоха удари по Иран на 28 февруари, а от 8 април двете страни са в нестабилно примирие, като от време на време си нанасят удари.

MQ-9: твърде скъпи и твърде малко на брой

Въпреки че САЩ са нанесли значителни щети на военните ресурси на Иран, включително отслабване или унищожаване на голяма част от неговите противовъздушни сили, части от иранското въздушно пространство остават опасни.

„Воденето на война от разстояние все пак има своята цена“, казва Бека Васер, ръководител на отдела по отбрана в Bloomberg Economics. „Безпилотните летателни апарати MQ-9 може и да са изложени на загуби, тъй като са без екипаж, но те са твърде скъпи и твърде малко на брой, а и няма действаща производствена линия, за да бъдат считани за разходни материали".

Дроновете, произведени от General Atomics, вече не се произвеждат за САЩ. Бяха произведени само около 10 броя от следващото поколение ударни дронове Avenger с реактивно задвижване. Варианти на Reaper все още се правят за чуждестранни клиенти.

Останалите загуби на САЩ в Иран

Загубите на Reaper на стойност 1 милиард долара се прибавят към нарастващите разходи за войната на САЩ и Израел срещу Иран, която е изразходвала хиляди високотехнологични боеприпаси, включително крилати ракети "Томахоук" и JASSM-ER.

Досега САЩ са загубили и два пилотирани самолета над Иран - F-15E Strike Eagle и A-10 Thunderbolt II. Екипажите бяха спасени.

Други загуби на самолети включват самолет за въздушно предупреждение и контрол E-3, самолети-цистерни KC-135, три други F-15 и два многоцелеви транспортни самолета MC-130J. Замяната им би струвала милиарди долари.

САЩ също така са загубили или са претърпели щети по радарни системи, всяка от които струва стотици милиони долари.

