Николай Младенов обвини Израел и "Хамас", очерта мрачен сценарий за бъдещето на Газа

22 май 2026, 10:34 часа 801 прочитания 0 коментара
Върховният представител представител за Газа към Съвета за мир, ръководен от американския президент Доналд Тръмп - Николай Младенов, предупреди, че влошаващото се статукво в опустошения палестински анклав рискува да се превърне в „постоянно“. В изказване пред Съвета за сигурност на ООН на 21 май той представи пътна карта, в която подробно са описани задълженията на Израел и "Хамас" за постигане на трайно примирие. Младенов призова Съвета да използва „всички средства, с които разполага“, за да принуди "Хамас" да се разоръжи, като същевременно заяви, че Израел трябва да спази ангажимента си по примирието, договорено през октомври.

„Нека го кажа ясно: прилагането не може да напредне само чрез палестинските задължения“, заяви бившият топ дипломат на България, говорейки чрез видеовръзка. „Продължаващите убийства и израелските ограничения, засягащи хуманитарните потоци, не са абстрактни проблеми“, каза той.

Бившият външен министър в първото правителство на Бойко Борисов е свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Ивицата Газа - временното правителство в палестинския анклав, ръководено от д-р Али Шаат. Младенов координира въпросите на сигурността и цивилното население.

Израелските бомбардировки над Газа са се засилили от началото на примирието с Иран

Войната, която Израел започна след атаките на 7 октомври 2023 г. на "Хамас" и други въоръжени палестински групи, беше спряна с примирие през октомври 2025 г. Повече от 72 775 палестинци са били убити в конфликта - по данни на контролираното от "Хамас" здравно министерство в Газа. Израелската армия обаче поддържа строг режим на сигурност и още стотици са били убити през последните седем месеца, пише Al Jazeera.

В четвъртък израелска атака с дрон уби 26-годишен мъж в района Ал-Махата в Газа, източно от град Дейр ел-Балах, предаде местната информационна агенция WAFA.

Наблюдатели на конфликта предупреждават, че откакто миналия месец беше сключено примирие във войната между САЩ и Израел срещу Иран, израелските бомбардировки над Газа са се засилили. Насилието от страна на заселниците и военните в окупирания Западен бряг - другата палестинска територия - също се засилва.

Николай Младенов видя риск заради бездействието и на Израел, и на "Хамас"

Младенов предупреди за рисковете от бездействието на двете страни. „Рискът е, че влошаващото се статукво ще стане постоянно: разделена Газа; "Хамас", която държи военен и административен контрол над два милиона души на по-малко от половината от територията. Тези хора вероятно ще останат затворени в развалините, зависими от помощ, без значимо възстановяване, защото финансирането за възстановяване няма да последва там, където оръжията не са сложени“, каза върховният представител за Газа.

„И резултатът? Още едно поколение, израстващо в палатки, в страх, за което отчаянието е най-рационалното чувство", допълни Младенов.

Това, по думите му, е сценарий, от който израелците, палестинците и всички в региона "трябва да се страхуват и да се мобилизират, за да го избегнат“.

През януари САЩ обявиха, че примирието в Газа преминава във втора фаза, която следва да се фокусира върху разоръжаването на "Хамас", дългосрочното управление и създаването на група от палестински технократи, които да ръководят Газа след войната. То също така призовава за постепенно оттегляне на израелската армия, която все още контролира повече от 50% от палестинската територия, и разполагането на международни сили за стабилизация.

Но тъй като войната в Иран привлича вниманието на света на фона на глобалната енергийна криза, преходът към втората фаза е в застой от седмици.

