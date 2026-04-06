На прага на нова ескалация: Иран отхвърли примирие, представи свой мирен план (ВИДЕО)

Техеран отказва примирие със САЩ и настоява за „окончателното приключване на войната“. Съобщението от иранска страна не оставя място за пауза или компромис. Отговорът на Техеран включва 10 точки, сред които са прекратяването на конфликтите в региона, разработване на протокол за безопасен проход през Ормузкия пролив и отмятане на санкциите, последвано от следвоенна реконструкция.

Иран е изпратил своя отговор от 10 точки чрез Пакистан на американското предложение за приключване на войната, отхвърляйки временно примирие и вместо това изисквайки траен мир при свои условия, предава държавната агенция IRNA.

Исканията на Иран включват:

Приключване на регионалните военни действия.

Облекчаване на санкциите.

Подкрепа за възстановяване.

Правила за безопасен транзит в Ормузския пролив.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че командващият пакистанската армия е провел отделни разговори с ирански и американски представители, като им е предложил план за деескалация и бъдещ мир.

Предложението е двуетапна сделка: първо прекратяване на огъня, след това договаряне на окончателно споразумение. Основата - Иран да се откаже от програмата си за създаване и развитие на ядрени оръжия в замяна на отмяна на санкции и размразяване на ирански активи в чужбина. Ако всичко върви успешно, може да има незабавно прекратяване на огъня, повторно отваряне на Ормузкия проток и окончателно споразумение в рамките на 15-20 дни.

Тръмп не спира със заплахите

Същевременно Доналд Тръмп не спира със заплахите към Иран. На пресконференция заедно с министъра на отбраната Пийт Хегсет той обяви, че Иран може да бъде съкрушен изведнъж. „Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ. И тази нощ може да бъде утре вечер“, предупреди той.

Trump:



The entire country could be taken out in one night.



— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

„Иранците казват: „Моля, продължавайте да бомбардирате.“ Тези хора живеят там, където падат бомбите. Ние си отиваме, а те казват: „Моля, върнете се, върнете се, върнете се,““ каза още той пред журналисти.

Trump:



The Iranians are saying, “Please keep bombing.” These people live where the bombs are exploding.



— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

