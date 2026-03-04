ООН призова за прозрачно разследване на удара срещу девическото училище в Иран (ВИДЕА)

Комисарят на ООН по правата на човека призова за бързо разследване на смъртоносния удар срещу девическо училище "Шаджаре Тайебех" в южен Иран по време на началната фаза на американско-израелските атаки, тъй като жертвите сред цивилното население засилват вниманието към протичането на конфликта. Службата на ООН по правата на човека заяви на 3 март, че обстоятелствата около нападението трябва да бъдат разследвани щателно и прозрачно.

Разследване

По време на брифинг в Женева, говорителят Равина Шамдасани заяви, че върховният комисар Фолкер Тюрк е поискал „бързо, безпристрастно и задълбочено разследване на обстоятелствата около нападението“. „Отговорността за разследването е на силите, извършили нападението“, каза тя, добавяйки, че констатациите трябва да бъдат оповестени публично, а на жертвите да им бъде предоставена правна защита. "Ако се установи, че атаките са насочени срещу цивилни лица, граждански обекти или дискриминационни атаки, те са сериозни нарушения на международното хуманитарно право и могат да се считат за военни престъпления.", допълни още Шамдасани.

Ударът бе извършен на 28 февруари 2026 г. , първият ден от военните операции на САЩ и Израел срещу Иран. Ирански официални лица твърдят, че бомбардировката е засегнала начално училище в южен Иран и е убила повече от 160 момичета.

Посланикът на Иран

Посланикът на Иран в ООН в Женева, Али Бахрейни, повдигна въпроса за инцидента пред Тюрк в писмо от 1 март, наричайки атаката „неоправдана“ и „престъпна“.

Шамдасани заяви още, че изображенията, разпространявани след атаката, отразяват „разрушението, отчаянието, безсмислието и жестокостта на този конфликт“. Тя подчерта, че всички военни операции трябва да спазват принципите на разграничение и пропорционалност съгласно международното хуманитарно право.

Военно престъпление?

Организацията на обединените нации все още не е определила дали ударът представлява военно престъпление. Шамдасани заяви, че офисът на Тюрк в момента не разполага с достатъчно информация, за да стигне до това правно заключение.

Държавният секретар Марко Рубио заяви на 2 март 2026 г., че американските сили „не биха атакували умишлено училище“, докато Израел заяви, че разследва инцидента. ООН също така предупреди, че конфликтът се разпространява в региона. Шамдасани каза, че Тюрк е „дълбоко шокиран от въздействието на широко разпространените военни действия върху цивилното население и цивилната инфраструктура“ след избухването на боевете на 28 февруари 2026 г..

Максимална сдържаност

Службата на ООН по правата на човека призова всички страни да проявят максимална сдържаност и да се върнат към преговори, заявявайки, че дипломацията остава единственият път за прекратяване на насилието. „Призоваваме и двете страни незабавно да прекратят тази голяма ескалация на насилието и да се върнат към договореното прекратяване на огъня“, добави Шамдасани, визирайки ескалиращата ситуация между Израел и Хизбула.

Реакции

Ударът предизвика реакции и от политически лидери и служители в чужбина. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм постави под въпрос инцидента, казвайки: „Трябва да се разбере защо нашите бомби – или израелските бомби – бяха използвани за убиване на деца, млади момичета в училище.“

Американският секретар по отбраната Пийт Хегсет коментира: "Никога не нанасяме удари по цивилни цели.“ Пентагонът коментира нападението срещу иранско девическо училище." По думите му в момента се води разследване на нападението.

Иранският външен министър Абас Арагчи осъди нападението с остри думи, заявявайки: „Това са гробове, които се копаят за повече от 160 невинни млади момичета, убити при американско-израелската бомбардировка на начално училище. Телата им бяха разкъсани на парчета.“ Той добави: „Ето как изглежда „спасението“, обещано от г-н Тръмп, в действителност.“

СЗО

Междувременно Световната здравна организация заяви, че конфликтът оказва допълнителен натиск върху медицинската инфраструктура. Говорителят на СЗО Тарик Ясаревич заяви, че на болниците и спешните пунктове в Иран са нанесени щети, а един парамедик е ранен, предупреждавайки, че ескалацията в региона нарушава предоставянето на грижи, веригите за доставки и достъпа до хуманитарна помощ.

Припомняме, че сградата на девическото училище се намира близо до комплекс на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

