15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април

15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април. Крайният срок за подаване на документи изтече в 17:00 часа днес. ЦИК ще прегледа документите на формациите, дошли в последния момент и ако има неточности няма да ги регистрира. Комисията прие и решение, касаещо близо 100 хиляди членове на секционни избирателни комисии. Те отново ще са между 5 и 9 души, като срокът за назначаването им е до 24 март и става след консултации с парламентарно представените партии.

Новото сега е, че ЦИК изрично разпореди замените на членове да стават само при определени обстоятелства. На последните избори имаше хиляди замени в последния момент.

