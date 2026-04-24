Напрежение в Близкия изток: Атака с дронове по границата на Кувейт (ВИДЕО)

Два дрона от Ирак са атакували гранични постове в Северен Кувейт в петък, причинявайки щети, но за щастие без жертви, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на съобщения на кувейтската армия. "Два гранични поста на северната граница на Кувейт бяха обект на престъпен акт на агресия, включващ два дрона, превозващи експлозиви от Република Ирак, което е довело до материални щети, но без жертви“, се казва в прессъобщение на армията, публикувано в платформата X.

وزارة الدفاع الكويتية: موقعان على الحدود البرية الشمالية تعرضا لهجوم بطائرتين مسيّرتين من العراق ولا إصابات أو أضرار مادية

Ирак се дистанцира, иска разследване

Впоследствие иракският министър на вътрешните работи Абдел Амир ал-Шамари осъди тези действия по време на телефонен разговор с кувейтския си колега, заявявайки, че те „уронват репутацията на братските отношения между двете страни", както съобщи официалната иракска информационна агенция INA. Той също така обяви, че е разпоредено да се сформира разследваща комисия, която да „идентифицира отговорните и да ги подведе под отговорност", пише още френското издание.

Припомняме, че в началото на април ирански атаки с дронове поразиха цели в Кувейт, а държавната "Кувейтска петролна корпорация" (Kuwait Petroleum Corporation - KPC) съобщи за пожари и "тежки материални щети" в някои от нейните производствени мощности, предаде Ройтерс.