"Оставиха ни незащитени": Оцелели от най-тежкия ирански удар срещу американски военни скочиха на Пентагона (ВИДЕО)

Оцелелите от най-смъртоносната иранска атака срещу американските сили от началото на войната оспориха описанието на събитията от Пентагона и заявиха, че тяхното подразделение в Кувейт е било опасно изложено на риск, когато шестима военнослужещи са били убити, а над 20 са ранени. Говорейки публично за първи път, членове на целевата група предоставиха на CBS News подробен разказ за атаката и нейните ужасяващи последици от гледна точка на хората на място.

Членовете на CBS News, с които разговаряха, оспориха описанието на събитията от министъра на отбраната Пийт Хегсет, който определи дрона като „пръскащ“ – тъй като е пробил през защитните съоръжения на укрепен обект в Кувейт. Оцелелите от смъртоносния ирански удар с дрон в Кувейт оспорват версията на Пентагона за събитията, като заявяват, че тяхното звено „е било неподготвено“ и не е било адекватно защитено. Ранен войник, оцелял от адския удар, отхвърли официалната версия, като заяви: „Изобразяването на картина, че „един дрон успя да се промъкне“ е лъжа… Звеното беше неподготвено да осигури каквато и да е защита за себе си. Не беше укрепена позиция“, категоричен е той.

Survivors of the deadly Iranian drone strike in Kuwait are challenging the Pentagon's version of events, saying their unit "was unprepared" and not properly protected.



Войниците описаха, че са били разквартирувани на леко защитен обект, въпреки че са знаели, че той е потенциална цел. „Преместихме се по-близо до Иран, в дълбоко небезопасна зона, която беше известна цел… Не мисля, че някога беше заявена добра причина за това“, категорични са те.

Някои смятат, че атаката можеше да бъде избегната. „Казването на истината е важно… няма да се научим от тези грешки, ако се преструваме, че те не са се случили“, казва друг оцелял, като добавя, че ударът е бил „абсолютно“ предотвратим, предава CBS News.

