Изоставено бебе макак откри сигурност в плюшената си маймунка (СНИМКИ+ВИДЕО)

През последните дни едни емоционални видеа на малко маймунче от зоопарк в Япония предизвикаха много реакции в социалните мрежи, а различни медии разпространяват кадрите онлайн. Става въпрос за едно шестмесечно бебе маймуна макак, което почти не пуска плюшената си играчка, след като самото то било отхвърлено от майка си. Така то намира подкрепа в плюшено другарче, което "замества" сигурността на родителя.
Маймунчето на име Панч се ражда през юли 2025 г. в Ichikawa City Zoo, Япония (бел. ред.: Ichikawa - град в префектура Чиба, близо до Токио), но още в първите дни майка му го изоставя, както става ясно от официалните публикации и видеоклипове, които се споделят в X и други платформи. В природата макаците обикновено по инстинкт се прикрепят към майките си с цел да си осигурят топлина и сигурност, но Панч не ги получава. Затова служителите и гледачите в зоопарка взимат мерки и лично започват да се грижат за малкото.
Baby monkey in Japan goes viral clinging to toy after his mom abandons him 😔— Complex (@Complex) February 16, 2026
Punch was rejected by his mother shortly after birth and raised by staff at Ichikawa City Zoo in Japan. When he was introduced to other monkeys later on, he had trouble fitting in something that can… pic.twitter.com/iO08jvny9h
За да намалят тревожността му и да му дадат усещане за комфорт, служителите му дават голяма плюшена играчка — орангутан, която Панч незабавно приема като заместител на майката. Той я носи навсякъде: държи я в лапите си, спи с нея, прегръща я и я влачи из своята част от зоологическата градина.
Още: Самотният пингвин, който завладя интернет и вдъхнови мнозина (ВИДЕО+СНИМКИ)
Според служителите, изборът на играчка не е случаен - меката козина и формата напомнят до известна степен истинска майка, което я прави идеална алтернатива.
Обратно в "маймунското семейство"
Кадрите на Панч и неговата играчка бързо обиколиха интернет. Видеа, споделяни от посетители на зоопарка или от потребители в социалните мрежи, вече имат милиони гледания и хиляди коментари. Маймунчето накара много хора да останат трогнати и да разпространят историята с разбиране и съчувствие.
След като първоначално е отглеждан отделно, в средата на януари 2026 година Панч вече е бил въведен в "маймунското семейство", за да може да се развива естествено сред сeбеподобни в своята среда, споделят от зоопарка в Япония
人工哺育から群れに戻った子ザルの「パンチ」🐒— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 6, 2026
X上にも応援コミュニティができたそうです
本日コミュニティの皆様からあたたかい御寄附をいただきました❣
大切に活用させていただきます。#がんばれパンチ
↑このハッシュタグを付けてみんなの応援をパンチに届けよう！#市川市動植物園#ニホンザル pic.twitter.com/xk1gsLr0pb
Въпреки че първоначално е изпитвал трудности със социализацията и е бил леко изолиран от по-големите животни, от зоопарка съобщават, че сега той постепенно се адаптира, играе с другите млади макаци. По-възрастните започват да го приемат, а малкото дори понякога получава типичното "пощене", характерно за маймуните. Това е важен знак за доверие и социално приемане в света на приматите.
Още: Необичайно поведение: Защо капуцини започнаха да отвличат други маймуни (ВИДЕО)
Според информацията онлайн, Панч вече не е толкова привързан към играчката - оставя я за известно време, когато прави нещо сред другите маймуни, и определено се чувства по-спокоен и комфортно на мястото си.