Изоставено бебе макак откри сигурност в плюшената си маймунка (СНИМКИ+ВИДЕО)

През последните дни едни емоционални видеа на малко маймунче от зоопарк в Япония предизвикаха много реакции в социалните мрежи, а различни медии разпространяват кадрите онлайн. Става въпрос за едно шестмесечно бебе маймуна макак, което почти не пуска плюшената си играчка, след като самото то било отхвърлено от майка си. Така то намира подкрепа в плюшено другарче, което "замества" сигурността на родителя.

Маймунчето на име Панч се ражда през юли 2025 г. в Ichikawa City Zoo, Япония (бел. ред.: Ichikawa - град в префектура Чиба, близо до Токио), но още в първите дни майка му го изоставя, както става ясно от официалните публикации и видеоклипове, които се споделят в X и други платформи. В природата макаците обикновено по инстинкт се прикрепят към майките си с цел да си осигурят топлина и сигурност, но Панч не ги получава. Затова служителите и гледачите в зоопарка взимат мерки и лично започват да се грижат за малкото.

За да намалят тревожността му и да му дадат усещане за комфорт, служителите му дават голяма плюшена играчка — орангутан, която Панч незабавно приема като заместител на майката. Той я носи навсякъде: държи я в лапите си, спи с нея, прегръща я и я влачи из своята част от зоологическата градина.

Според служителите, изборът на играчка не е случаен - меката козина и формата напомнят до известна степен истинска майка, което я прави идеална алтернатива.

Обратно в "маймунското семейство"

Кадрите на Панч и неговата играчка бързо обиколиха интернет. Видеа, споделяни от посетители на зоопарка или от потребители в социалните мрежи, вече имат милиони гледания и хиляди коментари. Маймунчето накара много хора да останат трогнати и да разпространят историята с разбиране и съчувствие.

След като първоначално е отглеждан отделно, в средата на януари 2026 година Панч вече е бил въведен в "маймунското семейство", за да може да се развива естествено сред сeбеподобни в своята среда, споделят от зоопарка в Япония

Въпреки че първоначално е изпитвал трудности със социализацията и е бил леко изолиран от по-големите животни, от зоопарка съобщават, че сега той постепенно се адаптира, играе с другите млади макаци. По-възрастните започват да го приемат, а малкото дори понякога получава типичното "пощене", характерно за маймуните. Това е важен знак за доверие и социално приемане в света на приматите.

Според информацията онлайн, Панч вече не е толкова привързан към играчката - оставя я за известно време, когато прави нещо сред другите маймуни, и определено се чувства по-спокоен и комфортно на мястото си.