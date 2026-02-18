Спорт:

Иран е предложил 3 идеи в ядрените преговори, които не се харесват на Тръмп (ВИДЕО)

Непреките преговори между САЩ и Иран по иранската ядрена програма в Женева на 17 февруари са довели до "добър напредък". Двете страни - с посредник Оман - са постигнали консенсус за ръководните принципи за започване на изготвянето на евентуално споразумение, обяви иранският външен министър Абас Арагчи. От думите му се разбра, че има много нерешени въпроси и че Техеран няма да отстъпи по някои точки. Какво обаче е ставало зад кулисите? Различни източници предадоха какво са научили от дискусиите.

Иран с три предложения

Според The Wall Street Journal Иран предлага нови идеи в преговорите по ядрената програма, но не такива, каквито иска американският президент Доналд Тръмп.

Твърди се, че Техеран е предложил:

  • 3-годишно прекъсване на обогатяването на уран;
  • изпращане на част от обогатения уран в чужбина (вероятно в Русия);
  • бъдещи търговски сделки между САЩ и Иран, ако санкциите срещу Ислямската република бъдат отменени.

Само че Техеран отказва да прекрати напълно ядрената си програма. САЩ и Израел твърдят, че страната иска да разработи ядрено оръжие - именно това бе в основата на 11-дневната война през юни 2025 г. Щатите искат пълно спиране на обогатяването на уран от страна на Иран, защото чистота от над 90% води до материал, подходящ за ядрена бомба. Ислямската република винаги е твърдяла, че програмата ѝ не е с военни цели, а с граждански. Това бе повторено от Арагчи пред медиите вчера.

Той заяви, че Техеран многократно е потвърждавал, че „не се стреми да произвежда или придобива ядрени оръжия, които нямат място в доктрината за националната сигурност на Иран“. Договорът за неразпространение на ядрено оръжие обаче „изрично признава неотменимото право на всички държави членки да развиват научни изследвания, да произвеждат и използват ядрена енергия, включително обогатяване за мирни цели. Това право е неотменимо, не подлежи на преговори и е правно обвързващо“, заяви топ дипломатът.

"Те си затварят очите за ядрените оръжия на израелския режим, докато представят мирната програма на Иран като заплаха", смята Абас Арагчи.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс коментира преговорите, като каза, че основният фокус е Иран да не се сдобива с ядрено оръжие.

Междувременно президентът Масуд Пезешкиан добави: "На какъв език трябва да кажем, че не търсим ядрени оръжия и че няма да ги имаме? Ако наистина искат Иран да няма ядрени оръжия, ние сме готови за всякакъв вид проверка, която те искат да проведат съвместно".

САЩ и Израел искат и ограничения на програмата за балистични ракети на Иран - нещо, което Техеран не е склонен да обсъжда. Страната желае значително облекчаване на санкциите, включително достъп до замразените петролни фондове.

САЩ: Има напредък, Иран ще се върнат с подробни предложения след две седмици

Служител на Белия дом обяви пред кореспондента на Axios Барак Равид, че е постигнат напредък в преговорите с Иран, но много подробности остават нерешени. Иранците са заявили, че "ще се върнат в рамките на две седмици с подробни предложения, които да помогнат за преодоляване на оставащите различия между нашите позиции", гласят думите на официалното лице.

Публично двете страни не обявиха дата за третия кръг от преговорите, тъй като ще изготвят проекти за потенциално споразумение, преди да определят дата.

"Надяваме се, че тези преговори ще доведат до устойчиво, договорено решение, което да отговаря на интересите на заинтересованите страни и на региона като цяло. В същото време, както беше демонстрирано по време на агресията от 13 юни 2025 г., Иран остава напълно готов да се защити срещу всякаква заплаха или акт на агресия. Последиците от всякаква атака срещу Иран няма да се ограничат до неговите граници", заяви Абас Арагчи.

Димитър Радев
