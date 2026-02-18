Светът осъди Израел за политиката му в Западния бряг, България - не

85 държави от ООН излязоха заеха обща, в която осъждат предприетите от Израел нови мерки за "разширяване на неговото незаконно присъствие" на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес.

В неделя израелското правителство одобри спорно предложение, което улеснява израелските заселници да купуват земя на Западния бряг.

Единствените страни от Европейския съюз, които не са подкрепили декларацията, са България, Унгария, Чехия, Румъния и Хърватия.

Светът осъжда Израел

"Категорично осъждаме едностранните решения и мерки на Израел, насочени към разширяване на незаконното му присъствие на Западния бряг", пише в съвместно изявление, което е подписано от 85 държави членки на ООН, включително Саудитска Арабия, Китай и Русия.

Европейския съюз, Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество също са подписали декларацията.

Според държавите подобни решения противоречат на задълженията на Израел по международното право и трябва незабавно да бъдат отменени.

"Оново повтаряме, че отхвърляме всички мерки, насочени към промяна на демографския състав, характера и статута на палестинската територия, окупирана от 1967 г., включително Източен Йерусалим. Подобни мерки нарушават международното право, подкопават усилията за мир и стабилност в региона и застрашават перспективите за мирно споразумение", се казва още в декларацията, предаде БТА.

В понеделник генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Израел да отмени политиката си за регистрация на земя, като я определи като "дестабилизираща" и "незаконна".

Над 500 000 живеят в незаконни от гледна точка на международното право селища и аванпостове на Западния бряг. В това число не влизат израелците от анексирания Източен Йерусалим, отбелязва АФП.

На Западния бряг, който Израел окупира през 1967 г., към днешна дата има около 3 000 000 палестинци.

"Фактическа анексация"

След като израелското правителство одобри допълнителните мерки за затягане контрола над Западния бряг и улесняване на закупуването на земя от заселниците, палестинската страна определи решенията като "фактическа анексация".

Отдавна е ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху счита създаването на каквато и да е палестинска държава за заплаха за сигурността.

"Продължаваме революцията на заселването и засилваме влиянието си във всички части на нашата земя", заяви финансовият министър Бецалел Смотрич, крайнодесен член на правителството на Нетаняху.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че регистрацията на земя е жизненоважна мярка за сигурност, предназначена да осигури контрол, прилагане и пълна свобода на действие за Израел в района, за да защити своите граждани и да гарантира националните си интереси.

Според Израел регистрацията е "подходящ отговор на незаконните процеси за регистрация на земя, насърчавани от Палестинската администрация" и ще сложи край на споровете.

Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава. Голяма част от него е под израелски военен контрол, с ограничено палестинско самоуправление в някои райони, управлявани от подкрепяната от Запада Палестинска администрация (ПА).