Иран изстреля ракети в Ормузкия проток, руски кораби се присъединиха към флота му (СНИМКИ)

Иран започна учения с бойна стрелба по посока на Ормузкия проток, предадоха ирански информационни агенции. Агенция Taсним, близка до Корпуса на Гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че ракети, изстреляни от територията на Иран и от крайбрежието и островите на страната, са поразили целите си в Ормузкия проток.
Иран обяви, че неговите Гвардейци на Революцията са започнали учение рано сутринта на 16 февруари в Ормузкия проток, Персийския залив и Оманския залив - водни пътища, които са от ключово значение за международната търговия и през които преминава 20% от световния петрол, съобщи Асошиейтед прес. Ормузкият проток е временно затворен в момента.
Информационни канали предават, че в учението "Морски пояс за сигурност 2026" вземат участие руски и китайски военни кораби.
Това развитие на събитията идва в момент, в който САЩ и Иран започват в Женева втория кръг от непреките си преговори по ядрената програма на Иран, информира БТА.
