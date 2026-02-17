Любопитно:

Иран изстреля ракети в Ормузкия проток, руски кораби се присъединиха към флота му (СНИМКИ)

17 февруари 2026, 14:12 часа 323 прочитания 0 коментара
Иран изстреля ракети в Ормузкия проток, руски кораби се присъединиха към флота му (СНИМКИ)

Иран започна учения с бойна стрелба по посока на Ормузкия проток, предадоха ирански информационни агенции. Агенция Taсним, близка до Корпуса на Гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че ракети, изстреляни от територията на Иран и от крайбрежието и островите на страната, са поразили целите си в Ормузкия проток. 

Иран обяви, че неговите Гвардейци на Революцията са започнали учение рано сутринта на 16 февруари в Ормузкия проток, Персийския залив и Оманския залив - водни пътища, които са от ключово значение за международната търговия и през които преминава 20% от световния петрол, съобщи Асошиейтед прес. Ормузкият проток е временно затворен в момента.

Още: Иран извади силен коз в преговорите със САЩ

Информационни канали предават, че в учението "Морски пояс за сигурност 2026" вземат участие руски и китайски военни кораби. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това развитие на събитията идва в момент, в който САЩ и Иран започват в Женева втория кръг от непреките си преговори по ядрената програма на Иран, информира БТА.

Иранският върховен лидер към Тръмп: Няма да ни унищожиш, ще пратим самолетоносача ти на дъното на морето

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Иран САЩ Ормузкия пролив военно учение ракети Ормузки проток
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес