Иран извади силен коз в преговорите със САЩ

Иранските въоръжени сили провеждат военни учения в Ормузкия проток и Оманския залив, докато текат преговорите за ядрената програма на Техеран в Женева, съобщи на 17 февруари иранската държавна телевизия. Това са поредните маневри през последните седмици в протока, който е ключов маршрут за световната търговия, тъй като оттам преминават около 20% от глобалните доставки на петрол. Ислямската република счита, че това е предимство в преговорите.

Военна сила

Военната сила на Иран доведе САЩ до масата за преговори, а последните военноморски учения на Иранската революционна гвардия засилиха позицията на иранските преговарящи, заяви във вторник член на парламентарната комисия по национална сигурност. Става въпрос за депутата Фада Хосеин Малеки, който добави, че въпросите за намаляване на потенциала от балистични ракети остават "червена линия" за Иран и че Израел не трябва да има роля в преговорите в Женева. Вашингтон е приел тази позиция, твърди Малеки.

Америка искаше този въпрос да бъде добавен към споразумението за ядрената програма на Иран, но Техеран отказва.

Депутатът заяви, че икономическите инвестиции могат да бъдат една от възможните теми в преговорите и описа заплахите на американския президент Доналд Тръмп като медийна игра.

Технически разговори

Иран и САЩ започнаха непреки преговори в Женева в 10 часа местно време, съобщи репортер на иранската държавна телевизия. Посредник е Оман.

Двете страни са провели разговори още с ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и министъра на външните работи на Оман Бадр Албусаиди, се казва в репортажа, като се добавя, че преговорите са навлезли в "техническа фаза".