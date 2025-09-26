Нови документи разкриват: Путин вече помага на Си Дзинпин за инвазия в Тайван

Русия се е съгласила да оборудва с оръжия и да обучи китайски въздушнодесантен батальон, както и да сподели опита си в десанта на бронирани превозни средства, което според анализатори може да увеличи способността на Китай да превземе Тайван. Изводът е направен на база на нови (хакнати) документи, които показват задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пекин. Споразуменията позволяват на китайците да получат достъп до обучение и технологии в една от малкото области, в които руските възможности все още надвишават тези на китайската армия.

Бъдеща война за Тайван: Русия мощно би подкрепила Китай

Целта на китайския президент Си Дзинпин е да изгради модерна армия със способности, които да се равняват на тези на САЩ, или дори да ги надминават. За целта явно ще се използва руския военен опит. Така символичните съвместни учения между Русия и Китай, изглежда, преминават към разработване на оперативно съвместими системи и споделяне на ноу-хау в области, които Пекин счита за ключови, за да спечели битката за Тайван.

Демократично самоуправляващият се остров поддържа независим статут още от средата на 20. век, когато силите на "Гуоминдан" бягат от комунистите на Мао Дзъдун. Така континентален Китай става изцяло комунистически и до днес претендира, че Тайван е негова суверенна територия. Си Дзинпин и правителството му от години говорят за т.нар. "обединение", което според военни анализатори и разузнавателни служби в западните страни означава инвазия на острова с 23 милиона жители.

Новите документи, чиито подробности са били проверени от британския мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI), са "много добър пример за това как руснаците са се превърнали в поддръжници на китайците", казва Джак Уотлинг - старши научен сътрудник по сухопътна война в RUSI и съавтор на доклада, базиран на файловете с големина от 800 страници. В бъдеща война за Тайван доставките на Москва от петрол, газ и други природни ресурси, както и голямата ѝ отбранителна промишленост, биха могли да се превърнат в „стратегическа подкрепа за Китай“, добавя той.

Снимка: Kremlin.ru

Сделките

Документите са били получени от хакерската група Black Moon (тя се нарича хактивистка група) и са прегледани от The Washington Post. Показват, че през октомври 2024 г. Русия се съгласява да продаде 37 леки амфибийни превозни средства BMD-4M, 11 самоходни противотанкови оръдия Sprut-SDM1 и 11 въздушнодесантни бронирани превозни средства BTR-MDM на Военновъздушните сили на Народната освободителна армия на Китай (НОАК).

Основният договор за доставка на оборудване, чиято предварителна стойност преди финализирането му е била 584 милиона долара, включва и прехвърлянето на няколко командни и наблюдателни превозни средства, както и специални парашутни системи, предназначени за хвърляне на тежки товари от голяма височина.

Допълнителни документи в архива показват няколко кръга преговори, включително среща в Пекин през април 2024 г., на която китайската страна е поискала от Москва да ускори сроковете за доставка на определени превозни средства и да адаптира оръжията, за да ги направи съвместими с китайския софтуер, електронните, радио- и навигационни системи.

Отделни документи очертават програми за обучение на китайски десантчици в бойно използване на оръжията от руски специалисти в Русия, а по-късно и в Китай.

В доклада си за споразуменията от RUSI посочват, че обучението и трансферите, описани в документите, ще дадат на китайските въздушни сили „разширени възможности за въздушни маневри“, които предлагат „офанзивни опции срещу Тайван, Филипините и други островни държави в региона“. Все още няма никакъв официален коментар нито от Пекин, нито от Москва.

Тайван е готов да реагира

Макар че досега Китай е отказал да предостави военно оборудване в голям мащаб за военните действия на Русия в Украйна, двете страни продължават да отбелязват тясното си партньорство в областта на сигурността. Те го считат за важно противодействие на САЩ и техните съюзници. „Военното сътрудничество между Китай и Русия отива далеч отвъд това, което е публично признато“, казва тайвански служител по сигурността, коментирайки споразуменията между Русия и Китай.

Снимка: Getty Images

Тайван е проследил доставката от Русия на модерна система за командване на десантчици за Китай и армията на острова е готова да реагира ефективно, добавя неназованият служител.

Миналата седмица китайски военни представители присъстваха на военните учения „Запад-2025“ на Русия и Беларус, където Москва демонстрира високопланински въздушни десанти на тежко оборудване, което Китай, съгласно споразуменията, се стреми да възпроизведе. Именно там Пекин изостава, докато Русия вече го е демонстрирала в Украйна и Сирия.

Целта Тайван

Анализатори са категорични - целта на Китай в случая е инвазия в Тайван. Военните считат малките, добре оборудвани единици, пускани с хеликоптери или самолети, за „абсолютно необходими“ в плановете си за десант на хиляди войници на острова в ранните часове на евентуален конфликт, казва Лайл Голдстийн - експерт по китайската и руската армия.

Дори с далеч по-голямата си огнева мощ, пълномащабното завземане на Тайван би било сложна и рискована стъпка за китайската армия, която не е била тествана в подобни условия. За да успее, Китай ще трябва да прехвърли стотици хиляди войници до малкото подходящи места за десант по бреговете на острова – и всичко това, докато възпира САЩ или отблъсква потенциална намеса от страна на Вашингтон. Без въздушнодесантни сили китайците ще се провалят, смята Голдстийн.

Това прави руския опит в Украйна още по-ценен за Пекин, а в момента „Русия ще направи почти всичко, за да задоволи Китай и да поддържа сътрудничеството с него“, смята той.

Си Дзинпин нареди на военните да се модернизират по-бързо и да се подготвят да „воюват и печелят“ войни, включително да бъдат готови да завземат Тайван до 2027 г., според американското разузнаване. Експерти обаче казват, че това в никакъв случай не е поставен краен срок за започване на атака: Новата стратегия на Тайван срещу китайска инвазия - ние ги почваме, Тръмп ги довършва.

Руската помощ обаче засилва опасенията на Тайпе, че Пекин може да превземе инфраструктурата във вътрешността на Тайван дори само при атака на пристанищата и плажовете по крайбрежието.

„Преди това липсата на способност на Китай да мести войски в големи количества и да поддържа логистична подкрепа, се считаше за слабост, но ако Русия предоставя техническа подкрепа, това ще бъде по-голямо предизвикателство за операциите на Тайван срещу десанти“, казва Су Цзу-юн - директор на тайванския мозъчен тръст Институт за национална отбрана и сигурност.

Изправен пред засилващата се китайска агресия и несигурната подкрепа от администрацията на Доналд Тръмп, Тайван увеличи военните си разходи и се съсредоточи върху обучението за отблъскване на потенциална инвазия. Тазгодишните учения включваха тренировки за отблъскване на китайска въздушна атака срещу главното международно летище Таоюан на острова – място, което китайските военни коментатори са определили като ключово за пробиване на тайванската отбрана.

Снимка: Getty Images

Изтекли оценки на Пентагона от 2023 г. сочат, че въздушната отбрана на Тайван е особено уязвима на ракетни удари, а именно такива удари може да дадат въздушно превъзходство на Китай в началото на евентуална война.

„Китай очаква да воюва в неблагоприятна среда, където системите му ще бъдат изложени на заплаха от смущения и кибератаки. Обучението от Русия за работа с потенциално доказана система за командване и контрол ще си струва милионите долари, които ще бъдат похарчени“, казва Джошуа Аростеги - председател на Центъра за изследвания на сухопътните сили на Китай в Института за стратегически изследвания на Военния колеж на САЩ.

С помощ от Русия китайците може да научат още тактики, техники и процедури за въздушни комбинирани операции.

По-ранни документи от архива, за които съобщи независимата разследваща медия The Insider през август, показаха руско-китайско сътрудничество за създаване на автоматизирана система за командване на китайските въздушнодесантни войски, предназначена за координиране на операции, планиране на мисии, определяне на цели и сигурно предаване на данни.

Въздушните сили на Китай са един от най-големите получатели на руско оръжие. От 2005 г. насам те са закупили десетки Ил-76 – тежкотоварни транспортни самолети, които могат да се използват за десанти на бронирани превозни средства. Китайците бързо разшириха флота си от собствени аналогични самолети Y-20.

Напредъкът на Китай в разработването на собствено оборудване беше демонстриран на военния парад в Пекин по-рано този месец: Най-големият военен парад на Китай: Си Дзинпин показа страховити оръжия (ВИДЕО).