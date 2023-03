Небостъргач в строеж в Хонконг избухна в пламъци (ВИДЕО)

Властите съобщават, че пожарът е избухнал в 23:11 ч. местно време. Строящата се сграда се намира в сърцето на Цим Ша Цуй, оживен търговски и туристически район.

Пожарът продължава да гори часове по-късно, като някои близки жилищни блокове бяха евакуирани в петък сутринта, след като пожарът заплашваше да се разпространи.

A construction site for a Hong Kong high-rise is engulfed in flames late Thursday night.



Officials say the fire broke out at 11:11pm local time (0311 GMT) in the heart of Tsim Sha Tsui, a busy shopping and tourist district