В голямата "война" срещу Пеевски: Контраудар на БОЕЦ в съдебна битка за 51 000 лв.

Дело с иск за обезщетение от 51 000 лв. е завел председателят на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев. Делото е срещу СДВР – заради незаконен арест в периода 28-29 октомври, 2023 година. Арестът пада в съда, а Георгиев съобщава, че иска 51 000 лв. обезщетение, защото бившият вътрешен министър Калин Стоянов води дело с иск за 51 000 лева срещу БОЕЦ. След като Стоянов в крайна сметка напусна изпълнителната власт, той влезе в парламента като депутат от ДПС "Ново начало", водено от Делян Пеевски - Още: Аз приех да стана част от ДПС-Ново начало заради господин Пеевски

Припомняме, че Стоянов изплува като име и в друг брутален скандал - този със съдия Владислава Цариградска и заплахите за живота ѝ и този на семейството ѝ, както и по-голямата картина покрай Мартин Божанов-Нотариуса - Още: Съдия Цариградска свърза свалянето на охраната на дома ѝ с Пеевски и Калин Стоянов

На какви основания Георгиев иска обезщетението: "(...) задържането под формата на репресия е довело до унижение, гняв, разочарование, както и до влошаване на здравословното ми състояние, както и бях лишен от правото си на глас на местните избори на 29.10.2023 г.", пише той.

Георгиев е убеден, че има добри шансове в предстоящата съдебна битка, защото само за последната година с БОЕЦ осъдил МВР пет пъти, по негови думи. "Вярвам, че ще ги осъдим и сега", казва той.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
