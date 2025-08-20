„Нечовешки магазин“ разшири мрежата си с нов обект в Kaufland-Кюстендил

Най-новият „Нечовешки магазин“ отвори врати в Kaufland-Кюстендил (бул. „Македония“ 10). Това е първият обект на веригата зоомагазини в югозападния град и трети в хипермаркет на Kaufland. Новото съвместно начинание на партньорите е поредната стъпка към реализация на развиваната от ритейлъра one stop shopping концепция, която превръща хипермаркетите на Kaufland в удобно място, където потребителите намират всичко необходимо за себе си и за цялото си семейство.

Новият „Нечовешки магазин“, с площ от близо 60 кв. м, е разположен до касовата зона в Kaufland и предлага богат асортимент от специално подбрани над 25 000 натурални, био и специализирани храни, лакомства, аксесоари и всичко, от което се нуждаят домашните любимци.

Макар и компактни като площ, обектите на „Нечовешки магазин“ на територията на Kaufland се отличават с максимална ефективност. Благодарение на стратегическото си разположение, те дават възможност на клиентите да се погрижат за любимеца си по всяко време, без това да им коства допълнително време и усилия.

„Kaufland е точният съюзник за изпълнение на стратегията ни за експанзия – с разрастваща се мрежа, стабилна структура и възможност за мащабно присъствие,“ – споделя Марио Иванов, изпълнителен директор на „Нечовешки магазин“.

„Това партньорство ни позволява да оперираме обекти на ключови локации с висок трафик, каквито са хипермаркетите на Kaufland“, казва още той.

Новият обект в Кюстендил е естественото продължение на успешния старт на партньорството в София, което потвърждава тенденцията, че културата на отговорна грижа към домашните любимци се разраства и извън големия град. „За нас е предимство да работим с партньори като Kaufland, тъй като по този начин развиваме брандовете си ръка за ръка“, казва Иванов.

В допълнение към физическия магазин, клиентите имат възможност да поръчват онлайн чрез полулярни онлайн платформи и да използват услугата click & collect — поръчват от вкъщи и получават удобна опция за вземане директно от магазина.