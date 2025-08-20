Израел мобилизира още 60 000 резервисти за превземане на град Газа

Около 60 000 израелски резервисти ще получат заповеди за мобилизация, които военните ще издадат от сряда (20 август) за офанзива срещу "Хамас" в град Газа. Той се намира в северната част на палестинския анклав. За мобилизацията стана ясно, след като министърът на отбраната Израел Кац одобри плановете на армията за превземане на Газа. Заповедите ще се изпълнят на няколко етапа, съобщиха Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ).

Мобилизация на три вълни, чак до март 2026 г.

По-голямата част – около 40 000-50 000 войници – ще бъдат призовани да се явят на служба на 2 септември. Друга вълна на мобилизация ще се състои през ноември-декември, а трета ще има през февруари-март 2026 г.

Броят на призованите резервисти е в допълнение към десетките хиляди, които в момента служат в резервите.

IDF заяви, че удължава службата на много резервисти - с 30-40 дни. Това ще доведе до общо около 130 000 резервисти по време на офанзивата.

Резервистите включват три бригади и още няколко батальона, както и много войници за бойна подкрепа, включително в областта на разузнаването и логистиката.

Снимка: Getty Images

Не всички ще участват в офанзивата срещу Газа

Не се очаква всички резервисти да участват в операцията по превземането на град Газа - някои от тях ще заменят редовните войски на други фронтове.

Според армията общо пет дивизии на IDF, съставени от десетки хиляди войници, ще участват в планираната военна офанзива срещу "Хамас" в град Газа.

Силите включват 12 бригади, всяка от които разполага с пехота, бронирани сили, артилерия и инженерни сили, както и бойни подразделения за подкрепа. Освен това северната и южната бригада на дивизията в Газа, които обикновено отговарят за границата, също ще участват в офанзивата, с което общият брой на бригадите става 14, пише The Times of Israel.

Във вторник военният министър Израел Кац се срещна с началника на Генералния щаб на IDF генерал-лейтенант Еял Замир, други висши офицери и представители на службата за вътрешна сигурност Шин Бет, за да одобри плановете на армията за превземането на град Газа. Самият Замир изрази големи опасения във връзка с офанзивата, която, по думите му, може да застраши живота на останалите заложници в Ивицата Газа: Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел.