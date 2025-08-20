Войната в Украйна:

Минимум 76 загинали, сред които 17 деца, при огромна катастрофа с афганистански бежанци

Най-малко 76 души, включително деца, са загинали, а трима са били тежко ранени при пътна катастрофа в западната афганистанска провинция Херат. Хората са депортирани от Иран афганистански бежанци, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Пътнически автобус се е сблъскал с мотоциклет и камион "Мазда", след което се е възпламенил, съобщи Мохамад Юсуф Саиди, говорител на губернатора на провинцията.

Автобусът се е връщал от граничния пункт "Ислам Кала", през който преминават значителна част от депортираните от Иран афганистанци.

Ръководителят на отдела за информация и култура в Херат Ахмадула Мутаки съобщи, че сред жертвите има 17 деца.

Ирански официални лица наскоро заявиха, че 1,2 милиона афганистански бежанци са били депортирани през последните шест месеца и че още 800 000 души ще трябва да напуснат страната до март следващата година.

Всяка година конфликтите, бедността и високата безработица карат голям брой афганистанци да преминават незаконно 300-километровата граница с Иран. Мнозина от тях намират нископлатени работни места в големите градове, включително на строителни обекти, където са ценени като евтина и надеждна работна ръка.

След трагедията афганистанските власти призоваха всички шофьори да бъдат предпазливи и да спазват правилата за движение, за да се предотвратят други такива трагедии.

Заглавната снимка е архивна.

