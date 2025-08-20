Войната в Украйна:

20 август 2025, 11:43 часа 271 прочитания 0 коментара
"Сигурен нов" в ЦСКА разкри защо е отказал трансфер на "Армията" в последния момент

Преди дни стана ясно, че ЦСКА ще се размине с още една от трансферните си цели. Ръководството на "армейците" получи пореден отказ, след като смятаният за "сигурен нов" футболист взе решение да остане в настоящия си клуб. Става въпрос за Морган Поати, който удължи договора си с Лозана до 2028 година. Сега левият бек разкри защо е избрал да остане в Швейцария пред това да премине в ЦСКА. 

Поати призна за ЦСКА

Поати даде интервю пред швейцарското издание "Блик", в което призна, че е бил много близо до преминаване в 31-кратния шампион на България, а за нов договор с Лозана дори не е ставало дума. Веднага след това той се аргументира защо е решил да откаже офертата на ЦСКА и да остане в швейцарския клуб. 

"Новият контракт не беше планиран. Бях пред преминаване в ЦСКА, но във футбола нещата се променят в последния момент. Лозана ми предложи тригодишен договор и реших да остана. Щастлив съм тук, а семейството ми се чувства отлично. Швейцария е идеално място да отгледам двегодишната си дъщеря и сме най-щастливите хора на света", заяви конгоанецът с френски паспорт.

Забравеният герой от Южна Африка, който спечели феновете на ЦСКА за 37 мача и се превърна в легенда на Вечното дерби

След като се размина и с Поати, ръководството на "армейците" продължава да търси качествен футболист, който да подсили защитата на тима. По последна информация ЦСКА се е насочил към един от играчите на Славия, за когото Венци Стефанов иска близо милион.

