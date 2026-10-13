Нетаняху е предложил израелски войници да помогнат на Саудитска Арабия срещу хутите

Израелският премиер Бенямин Нетаняху търси посредничеството на САЩ, за да убеди Саудитска Арабия да позволи израелска военна намеса срещу хутите в Йемен. По този начин министър-председателят на Израел, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага по обвинение във военни престъпления в Ивицата Газа (използване на глад като оръжие срещу цивилни), се надява да укрепи връзките между Тел Авив и Рияд и да ги нормализира.

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Според израелската медия Haaretz, която съобщи новината на база информация от свой дипломатически източник, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е наложил вето на предложението - защото счита, че ако дойдат и израелски войници да помагат във войната на саудитците срещу хутите, това ще предизвика негативен обществен отзвук в Саудитска Арабия. Официалната позиция на Саудитска Арабия остава непроменена — нормализирането на отношенията с Израел зависи изцяло от разрешаването на палестинския въпрос и създаването на независима палестинска държава. Но вече от години има опити и затопляне на отношенията между Израел и Саудитска Арабия зад кулисите.

Засега САЩ - най-големият западен съюзник на Саудитска Арабия, не се намесва, след като американският президент Доналд Тръмп беше питан няколко пъти дали ще има американска военна намеса и той отговаряше уклончиво. В западни медии се появиха статии, че Рияд е много недоволен от това, както и от липсата на по-голяма подкрепа от Великобритания.

Междувременно Саудитска Арабия разследва защо нейната противовъздушна отбрана не е успяла да спре атаките на хутите с дронове и ракети срещу летището в Рияд "Крал Халид", при които загинаха най-малко 16 души и бяха ранени над 300 - става въпрос за цели 3 атаки за само половин седмица, предаде AP. Първоначалните данни сочат, че хутите са използвали дронове, за да разчистят пътя за крилати и балистични ракети - това е тактика, която Русия и Украйна използват постоянно вече от години в своята въздушна война: първо с дронове се претоварва ПВО и после идват ракетите.

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