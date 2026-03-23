Любопитно:

Нетаняху предупреди: Продължаваме с ударите в Иран и Ливан (ВИДЕО)

23 март 2026, 22:22 часа
Нетаняху предупреди: Продължаваме с ударите в Иран и Ливан (ВИДЕО)

„По-рано днес говорих с нашия приятел, американският президент Доналд Тръмп. Президентът Тръмп вярва, че има шанс да се постигне напредък в постиженията на ЦАХАЛ и американската армия, за да се осъществят целите на войната чрез споразумение“. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Паралелно с това ние продължаваме да атакуваме както в Иран, така и в Ливан. Методично унищожаваме ракетната програма и ядрената програма на Техеран и продължаваме да нанасяме тежки удари по Хизбула. Само преди няколко дни елиминирахме още двама ядрени учени и ръката все още е протегната. Ние ще гарантираме нашите жизненоважни интереси във всяко споразумение“, категоричен бе Нетаняху.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес