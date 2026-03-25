"Няма да видите предишните цени на петрола": Според Иран САЩ преговарят "сами със себе си" (ВИДЕО)

Според Иран САЩ преговарят сами със себе си, предаде CNN.

Такова твърдение направи говорителят на иранската армия Ебрахим Золфакари, който се подигра с американското ръководство, заявявайки, че "ерата на обещанията им е приключила".

Обръщението беше излъчено днес по държавната иранска телевизия.

"Няма да видите предишните цени на енергията и петрола"

"Не наричайте поражението си споразумение. Ерата на обещанията ви приключи. Днес светът има 2 фронта - този на истината и на лъжата. И всеки свободномислещ човек няма да бъде заблуден от вашите медии", заяви инарският говорител.

"Нивото на вътрешните ви конфликти такава точка ли е достигнало, че да преговаряте сами със себе си?", попита още той.

Золфакари беше категоричен, че САЩ трябва да осъзнаят силата на Иран и да приемат това за безспорна реалност.

"Няма и следа да остане от инвестициите ви в региона, нито пък ще видите предишните цени на енергията и петрола, докато не разберете това - стабилността в региона се гарантира от мощната ръка на нашите въоръжени сили", допълни иранският говорител.

Той завърши с посланието, че "стабилността идва чрез сила".

Тръмп обяви преговори

В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други експерти ръководят преговорите с Иран, изразявайки оптимизъм, че сделката е на хоризонта.

Ирански представители са уведомили администрацията на Тръмп, че не желаят да започват отново преговори със специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и биха предпочели да се ангажират с вицепрезидента Джей Ди Ванс, съобщиха два регионални източника на CNN.

Според CNN ирански представители са предали чрез свои канали информация, че не искат да се ангажират отново със Стив Уиткоф или Джаред Кушнер, аргументирайки се с "дефицит на доверие", след като предишните разговори доведоха до военната офанзива на САЩ и Израел.

Според източници Ванс се възприема като по-благосклонно настроен към прекратяването на войната, като един от източниците отбелязал, че той създава усещането, че би бил решен да "приключи конфликта".