Тръмп: Извършихме смяна на режима, иранците никога няма да имат ядрено оръжие (ВИДЕО)

Ние наистина извършихме смяна на режима; това е промяна в режима, защото лидерите са напълно различни от тези, с които започнахме. Мисля, че можем да кажем, че това е смяна на режима. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод Иран.
Той обяви, че има напредък и по разговорите за ядрената програма на Техеран. „Преди ден ме попитаха кои са десетте най-важни изисквания, които имаме към Иран. Отговорих им, че първите три са да нямат ядрено оръжие и те няма да имат такова. Мисля, че е рано и не искам да говоря предварително, но иранците са се съгласили, че никога няма да имат ядрено оръжие; те са се съгласили с това“, обясни още Тръмп.
Същевременно министърът на войната Пийт Хегсет не пропусна отново да похвали американския президент. „Иран не е Ирак или Афганистан. Това пък не е президент, който иска да окупира страната. Той бе много ясен какво иска да постигне, създаавайки условия те никога да не получат ядрено оръжие и точно това историческо дело правим ние“, заяви Хегсет пред самия Тръмп.
