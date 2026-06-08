Нова мода в Южна Корея предлага удоволствие от пазаруването... без да купиш нищо

В свят, доминиран от импулсивни покупки и вредни навици, в Южна Корея се заражда една необичайна и леко абсурдна тенденция – т.нар. "допаминови сайтове". Те предлагат на потребителите пълното преживяване на дадено действие, но с една важна уловка - от него не произтича абсолютно нищо. В Южна Корея – страна, известна със своята технологична напредналост и динамичен начин на живот, този феномен се превръща в „дигитална играчка“ за хора, които искат да си починат от реалността, без да напускат екрана на своя телефон.

😳 Dopamine websites are becoming a new trend in South Korea



These services let users endlessly browse food delivery menus, read reviews, fill shopping carts, and even track a "courier." The only catch: you can't actually place an order.



There are also virtual smoke breaks,… pic.twitter.com/QvWary2eQl — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Тези платформи са проектирани така, че да имитират познати и пристрастяващи процеси като виртуална доставка на храна. Потребителите могат безкрайно да разглеждат менюта на ресторанти, да четат ревюта, да добавят артикули в количката и дори да следят движението на „куриер“ в реално време. Единствената разлика от истинското приложение е, че поръчката никога не се финализира и храна не пристига.

Други сайтове предлагат анонимни чат стаи, в които потребителите общуват с непознати, пресъздавайки чувството за социализация по време на почивка, без да се налага да запалят нито една цигара.

Защо хората ги използват?

Идеята зад тези сайтове е проста – да се извлече познатият "допаминов удар", който мозъкът ни получава при изпълнението на определени ритуали, без да се харчат пари, без да се вреди на здравето и без да се поддаваме на импулсивни изкушения.

Според психолози, този тренд е своеобразна реакция срещу прекомерната консумация в дигиталната ера. Потребителите търсят усещането за контрол и микро-удоволствието от самия процес на избиране или социализиране, без да бъдат натоварени с крайния резултат или последващите негативни ефекти (като натрупани излишни килограми, похарчени пари или зависимости).