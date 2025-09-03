Най-големият военен парад на Китай: Си Дзинпин показа страховити оръжия (ВИДЕО)

В сряда, 3 септември, Китай беше домакин на най-големия в историята си военен парад за Деня на победата. Пекин демонстрира нарастващата си военна мощ, отбелязвайки 80-ата годишнина от капитулацията на Япония за край на Втората световна война. Страната показа някои от най-новите и най-модерните си оръжия след седмици на репетиции и засилени мерки за сигурност в столицата. Най-много се набиваше на очи присъствието на руския диктатор Владимир Путин и на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, поканени от президента Си Дзинпин. На парада присъства и българският вицепремиер от БСП Атанас Зафиров.

China's military parade in one minute.pic.twitter.com/xi1fEdrY50 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Китай показа ядрени ракети

В събитието участваха около 40 000 военнослужещи и близо 500 вида военна техника.

Снимка: Getty Images

На парада бяха представени най-новите междуконтинентални балистични ракети DF-61. BBC пък обърна внимание на DF-5C - нов вариант на китайската междуконтинентална балистична ракета Dongfeng-5. Според експерти тя може да порази всяка една точка на планетата. Анализаторът по въпросите на отбраната Александър Нийл казва, че това оръжие има по-голям обсег и може да пренася до 12 бойни глави. Това е двустепенна ядрена ракета, която използва течно гориво. Това означава, че траекторията ѝ се задвижва от две последователни ракетни степени, всяка със собствен двигател. DF-5C е базирана в силоз, което означава, че се изстрелва от съоръжение, изкопано дълбоко в земята, и е предназначена да бъде стратегически възпиращ фактор.

China showcased DF-5 ICBMs with MIRV capability at its parade. pic.twitter.com/FD4KseHrmf — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Армията на Си Дзинпин показа балистичната ракета JL-1, изстрелвана от въздуха, междуконтиненталната балистична ракета JL-3, изстрелвана от подводница, както и нова версия на междуконтиненталната DF-31, изстрелвана от сушата, съобщава CNN.

China’s military parade showcased nuclear missiles including JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ for land, air and sea operations. pic.twitter.com/WhEg9H0Fbe — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

China revealed its new JL-1 air-launched strategic ballistic missile for the first time in military parade.



No specifications or capabilities were disclosed. pic.twitter.com/qBdntLQOw7 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Лазерно оръжие на парада

Друго очаквано оръжие също се появи – лазерното оръжие LY-1, което бе монтирано върху осемколесен брониран камион HZ-155. LY-1 се счита за много мощно оръжие и може да повреди или изгори електрониката, или дори да заслепи пилотите отсреща, казва още анализаторът по въпросите на отбраната Александър Нийл.

China shows off its new ship-based laser air defense system LY-1 on an eight-wheeled truck.



Described as the “world’s most powerful” laser for shooting down drones and missiles.



No specs released. pic.twitter.com/CLUHxbxRSC — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Народната освободителна армия на Китай (НОАК) демонстрира и шест нови типа противовъздушни ракети, включително HQ19 (Hongqi-19), HQ-12 и HQ-29, подчертава руското издание "Коммерсант".

Подводни дронове

На парада бяха представени и безпилотни морски бойни машини, включително лодки и подводни средства, безпилотни хеликоптери, базирани на кораби, както и системи за миниране и дронове (и атакуващи, и за разузнаване).

Видяхме представянето на широко коментираните AJX002. Тези огромни подводни дронове могат да се потапят на дълбочина от 18 до 20 метра и да се използват за командни, контролни и разузнавателни мисии по време на атака на вражески флот или подводници.

Според медийни съобщения подводните дронове могат да достигат скорост до 190 км/ч на дълбочина 1 км.

China revealed its new DF-61 ICBM at military parade in Beijing, though no technical details were given.



Likely successor to DF-41 (12,000–15,000 km range, up to 10 MIRVs).



Reported specs (unconfirmed): 15,000 km range, 3–14 warheads. pic.twitter.com/6o8xsIy926 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Видяхме много дронове, някои от тях с изкуствен интелект. Най-голямо внимание привлече гигантският подводен дрон AJX002. Само че Китай показа и своите стелт дронове за атака, наричани "верни крилати помощници", защото са способни да летят редом с пилотиран изтребител и да му помагат при нападения.

Бяха показани дори "роботизирани вълци", които според експерти могат да се използват за широк спектър от задачи – от разузнаване и разминиране до преследване на вражески войници.

Тези демонстрации показват ясна посока, която Китай иска да поеме с военната си стратегия, в която не само желае да разшири, но и да замести традиционните структури. Ясно е, че страната е извлякла поуки от войната на Русия в Украйна, където човек може просто да "хвърли дронове върху врага", за да изтощи отбраната му, отбелязва анализаторът по въпросите на отбраната Майкъл Раска, цитиран от BBC.

Нови модели танкове, обозначени като "Тип 100", както и бойни машини за тяхната поддръжка, също минаха по площада в Пекин.

Снимка: Getty Images

"На парада Китай за първи път представи своите стратегически сухопътни, морски и въздушни сили като ядрена триада, което със сигурност е претенция за глобално лидерство", коментира парада руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

📸 China’s new Collaborative Combat Aircraft (CCA) and strike drones. pic.twitter.com/bZhHW2iZNF — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

За първи път: представени бяха кибервойски

Кибервойските и силите за информационна подкрепа на НОАК бяха представени за първи път в парадните колони на войските на площад "Тиенанмън", придобил печална слава със студентските вълнения през 1989 г. и многобройните жертви след сблъсъка със силите на реда при потушаването на протестите.

Снимка: Getty Images

Всичко горепосочено е ясна демонстрация за това с какво разполага Китай в контекста на постоянните заплахи за независимостта на демократично самоуправляващия се остров Тайван: Оценка: Китай разширява ударно ядрения си арсенал, комунистите се подсигуряват при провал в Тайван.

Експерти отбелязват, че Китай бързо скъсява разликата със САЩ по отношение на военните си способности. Въпреки това китайската армия не е воювала от 1979 г. насам, а без боен опит дори най-модерните оръжия остават само декорация.

Към Си се присъединиха 26 държавни глави, а това е първата публична среща на Дзинпин с Путин и с Ким Чен Ун едновременно: Война сякаш няма: Оформя ли се тристранна диктаторска ос? Русия гледа към нова цел в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).