Огромни вълни и проливни дъждове: Тайфунът "Конг Рей" достигна Тайван (ВИДЕА)

Тайфунът "Конг Рей" достигна брега на Тайван със силни ветрове, 10-метрови вълни и проливни дъждове.

Това го прави една от най-мощните бури, връхлетели острова от години.

Тайфунът връхлетя град Ченггун в провинция Тайтунг на източното крайбрежие, съобщи Централната метеорологична администрация.

Според последните данни на метеоролозите "Кун Рей" е с пориви на вятъра достигащи на моменти над 260 км/ч. Той е по-мощен от тайфуна "Геми", който през юли стана най-голямата буря, връхлитала Тайван през последните осем години.

С радиус от 320 км "Конг Рей" ще се превърне в най-широкия тайфун, който е навлизал на сушата в Тайван близо 30 години насам.

Вчера заради приближаването му бяха отменени десетки фериботни връзки и вътрешни полети. Много хора напуснаха превантивно домовете си. Училищата и бизнесите ще останат затворени.

Taiwan shut down before the arrival of Super Typhoon Kong-rey, bringing torrential rain before it hits in Taitung, Taiwan. Super Typhoon Kong-rey is said to be the largest cyclone to impact Taiwan in 27 years.



More #GettyFootage 🎥Annabelle Chih ➡️ https://t.co/tfQf86iHJO pic.twitter.com/dH1PdlP36V