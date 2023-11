Опит за взривяване на израелското посолство в Азербайджан, има задържан

Службите в Азербайджан излязоха с изявление, че са арестували мъжа в близост до сградата на дипломатическата мисия. Информацията гласи, че той е планирал да навреди на служителите на посолството.

❗️ #Azerbaijani special services detained a man who intended to blow up the building of the Embassy of #Israel



Azerbaijani special services detained an armed man, presumably of Iranian origin, who intended to blow up the building of the Israeli Embassy in #Baku.



According to… pic.twitter.com/1yF7lhQxbV