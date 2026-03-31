Ормузкият проток: Който командва в морето, командва света

След като не успя да постигне бърза победа, Доналд Тръмп отправи ултиматум, заплашвайки енергийната инфраструктура на Иран, изисквайки Техеран да „освободи“ Ормузкия проток, пише Le Journal du Dimanche. Въпросът надхвърля енергетиката и засяга регионалния и глобалния геополитически баланс. 2500 години след битката при Саламин, когато гърците побеждават персите в тесния проток, битката при Ормуз потвърждава истинността на старата поговорка: истински велика сила може да бъде само морска.

Само за няколко часа 55-километровият воден път между Персийския залив и полузатвореното Арабско море се превърна в епицентър на международното напрежение. Докато една от целите на глобализацията беше освобождаването от диктата на природата, блокадата на Ормузкия проток е напомняне, че географията все още налага свои собствени правила.

Владението на морето определя световния ред. Още през 16 век сър Уолтър Роли твърди: „Който командва в морето, командва търговията; който командва световната търговия, командва световното богатство и следователно самия свят." Настоящата блокада на Ормузкия проток от страна на Иран сякаш потвърждава твърдението на английския мореплавател. Воден от подобни съображения, Техеран не се ограничи до словесни заплахи и умело експлоатира в своя полза този тесен проток, през който преминават 20-25% от световните потоци от въглеводороди.

В тази нова енергийна война Доналд Тръмп губи търпение от нежеланието на страните от НАТО да му се притекат на помощ и да допринесат за сигурността на най-жизненоважната морска артерия в света. Американският лидер е особено раздразнен от нерешителността на Франция. Решението да започне строителството на нов самолетоносач изглежда показва желанието на Париж да засили морския компонент на своята стратегия. Историята обаче учи, че на Франция ѝ е отнело значително време, за да осъзнае, че е морска сила, въпреки изключителните си географски характеристики. Този стремеж дълго време е бил възпрепятстван от привързаността ѝ към наземното доминиране. Ако Франция не желае да остане просто наблюдател, тя трябва да се върне към морското си призвание, което е предпоставка за запазване на статута ѝ на международната сцена.

Дори древногръцките градове са се стремели да контролират точките за достъп до средиземноморските острови. През Средновековието защитата на пристанищата от мавритански пирати е изисквала изграждането на укрепени бастиони и намесата на морски гилдии като венецианската. С отварянето на Атлантическия океан за глобално корабоплаване, все по-мощни арсенали започват да се използват за защита на конвои и морски пътища. Португалците, османците, а по-късно и британците се борят за контрол над Ормузкия проток в Персийския залив. През 17-ти и особено през 18-ти век Британската армада се съревновава с френския, холандския и испанския флот за контрол над търговските пътища. Риболовът и износът на захар от Санто Доминго помагат на търговците да натрупат състояние.

Контролът над Гибралтарския проток, извоюван от британците през 1704 г., води до поражението на френско-испанския флот в битката при Трафалгар (1805 г.). Британският флот доминира оттогава в света; Германия започва да оспорва хегемонията на британците едва в края на 19 век. Практиката за установяване на морска блокада се разпространява по целия свят и е използвана както по време на Наполеонова Европа, така и по време на Американската гражданска война. През 1882 г. Суецкият провлак преминава под британско знаме.

Още: Иран полека лека отваря Ормузкия проток, само че за пакистански кораби

Конфликти за суверенитет

Морето е пространство, изпълнено с непримирими конфликти за суверенитет, в които геологията често играе значителна роля. През 1982 г. британските и аржентинските националисти се сблъскват за контрол над Фолкландските острови. Канада и Съединените щати спорят за серия от острови в Мейнския залив, докато Колумбия и Никарагуа спорят за островите Сан Андрес. От 1945 г. Русия и Япония спорят за собствеността на Курилските острови. Островите Сенкаку са постоянен източник на триене между Япония и Китай. През 2007 г. Русия заби знамето си в Арктика, за да предяви претенции към морското дъно на Северния морски път.

Вземането на заложници от бойци на Абу Саяф на остров Джоло беше сурово напомняне, че пиратството не е приказка. В Индийския океан и край Африканския рог пиратите извършват все по-често нападения, мотивирани от смесица от спекулация и тероризъм. Великите морски сили също са загрижени за борбата с незаконния трафик. Преди да се превърнат в „Джабал ал-Тарик“ (арабското име на Гибралтар), Херкулесовите стълбове „затвориха“ цивилизования свят.

От 2022 г. насам морската блокада се върна към изпитаната практика на дълбоководна обсада. Няколко минни полета са достатъчни, за да възпрепятстват всяко вражеско настъпление. Йеменските хуси блокираха преминаването през Суецкия канал, принуждавайки търговските кораби да намират нови маршрути около Африка. Комбинация от акустични мини и дронове може да затвори много морски пътища. През 80-те години на миналия век Ирак и Иран се опитаха да затворят пролива Баб ел-Мандеб по време на „танкерната война“.

Въпреки че САЩ разполагат с 11 ядрени самолетоносача, военноморското им превъзходство вече е оспорвано от Китай.

В случая с Ормузкия проток иранците, разчитайки на географската си близост с островите, придобити след войната в Дофар (1964-1976), биха могли да прережат маршрута, като акцентират на опасенията от дрейфуващи мини. Частните компании нямат право да се намесват в тези „териториални“ води. Руснаците предлагат алтернативен северен корабен маршрут. Америка, неспособна да ескортира конвои или да успокои корабособствениците, призовава Европа да се намеси, а общественото мнение в САЩ вече не крие раздразнението си.

Съединените щати започват да оспорват военноморското си превъзходство за първи път от 1945 г. Вашингтон има достатъчно основания за безпокойство, предвид ситуацията в много други проливи. Малакският проток в Китайско море е тесен (10 км) коридор, който изостря китайско-американското съперничество. Критично важният Тайван, разположен между Япония и Филипините, където се намира американската база на Гуам, привлича световното внимание по същите причини. Подобно на Великобритания, Китай използва своите търговски и военноморски флоти, за да разшири своята „огърлица от перли“ към Близкия изток. За да противодейства на досега неосъществените амбиции на Китай, Доналд Тръмп се опитва да си извоюва достъп до Панамския канал и, докато е насочен към Гренландия, не изпуска от поглед и Беринговия проток, вратата към Арктика.

Великите сили са се научили по трудния начин: морето пази сушата. Кризата в Ормузкия проток подчертава изключителната зависимост от този малък морски коридор. Ултиматумът на президента на САЩ отразява трескавото състояние на световните пазари и поражда опасения от хаотично развитие.

Автор: Жан-Марк Албер за Le Journal du Dimanche

Превод: Ганчо Каменарски