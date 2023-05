Пуснаха Имран Хан от ареста, протестите в Пакистан продължават (ВИДЕО)

Съдиите освободиха Хан под гаранция в петък, което означава, че той не може да бъде арестуван отново поне две седмици.

Преди това бившият премиер заяви пред BBC, че смята, че ще бъде задържан отново веднага след освобождаването си.

Арестът на 70-годишния Хан доведе до ескалация на напрежението между неговите поддръжници и военните. В Пакистан избухнаха масови протести със сблъсъци между граждани и силите за сигурност, взривове, стрелба и сълзотворен газ. Имаше и нападение срещу резиденцията на военен командир в Лахор, която беше подпалена.

Най-малко 10 души бяха убити, а около 2000 бяха арестувани в резултат на размириците, обхванали страната.

Макар че през последните два дни насилието намаля, след като армията беше разположена в столицата Исламабад и други райони като Пенджаб и Хайбер Пахтунхва, в страната продължава да властва напрежение. В петък в съда имаше голямо присъствие на служители по сигурността.

На 11 май са били регистрирани само два протеста на поддръжници на партията на Хан - PTI, пише в днешния си анализ за Пакистан американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Отново обаче е имало сблъсъци между демонстрантите и силите на реда, като полицията и армията са отговорили със сълзотворен газ.

Много анализатори смятат, че изборната победа на Хан през 2018 г. е станала с помощта на военните, което и двете страни отричат. По-късно обаче бившият премиер влезе в конфликт с армията. След поредица от дезертьорства и на фона на засилващата се икономическа криза той загуби мнозинството си в парламента.

Неговата партия PTI твърди, че обвиненията срещу Хан - които са свързани с подаръци, дадени му от чуждестранни лидери, докато е бил министър-председател - са политически мотивирани.

How civilians are treated in Pakistan.



Swarm of Sindh Police surrounded a mother and her 14 yr old son. She begged the police to spare her son. They seperated the 2 and detained them.



Why don't we hear any condemnation for this, from any of the "journalists" and… pic.twitter.com/d3auEIMfFT