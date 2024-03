Палестинци се удавиха, опитвайки да вземат помощи, пуснати в морето (ВИДЕО)

Кадрите, показват стотици палестинци, които се втурват към мястото на спускането на помощта, като някои се осмеляват да навлязат във водата, докато колетите падат. Абу Мохамад, който е свидетел на инцидента, каза пред CNN, че помощта е била пусната далеч от брега в морето, след което множество мъже, „които не знаят как да плуват“, са се удавили, докато са се опитвали да я извадят.

„Имаше силно течение и всички парашути паднаха във водата. Хората искат да ядат и са гладни“, казва той. „Не успях да получа нищо. Младежите могат да бягат и да получат тези помощи, но за нас това е друга история. Призоваваме за отваряне на пропускателните пунктове по подходящ начин, но тези унизителни методи са неприемливи“, добавя Абу Мохамад.

In the Gaza Strip, 18 people were killed during the delivery of a new shipment of humanitarian aid from the United States



This is reported by local media.



Of them 12 drowned when trying to pull the aid out of the sea, and 6 more people died as a result of the crowd crush. pic.twitter.com/HsMk0POAwZ