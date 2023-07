Палестинско отмъщение: Мъж се вряза с колата си в тълпа в Тел Авив (ВИДЕА)

Той е бил застрелян, след като е излязъл и се е опитал да намушка с нож няколко души, съобщава говорител на местната полиция, цитиран от BBC.

#BREAKING : Another car-ramming and stabbing terror attack in Tel Aviv which you won’t hear about it until Israel responds to defend her citizens. pic.twitter.com/UH4QxQOYxp

Израелският министър на сигурността каза, че "смел гражданин" е застрелял предполагаемия нападател. Министърът е на мястото на инцидента.

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че "героичното" нападение в града е било отговор на операцията на Израел в окупирания Западен бряг. От вчера насам в бежанския лагер Дженин израелските военни провеждат акция, при която загинаха 10 души на възраст между 16 и 23 години, а още 120 са ранени.

TERROR ATTACK IN TEL AVIV:



A Palestinian man, who entered into Israel illegally, rammed a car into a group of people and proceeded to stab as many as he could before being shot.



At least 7 people were injured. pic.twitter.com/Vr90grFTl5