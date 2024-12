Парламентът на Южна Корея прие решение за отмяна на военното положение. Какво ще направи президентът?

Националното събрание на Южна Корея гласува за премахване на обявеното преди часове военно положение от президента Юн Сук-йол.

На извънредно заседание късно вечерта тамошно време, Народното събрание на Южна Корея прие решение с искане за отмяна на военното положение. Гласуването беше единодушно сред депутатите, които бяха в залата - 190 гласа "за".

Военни се опитаха да попречат на депутатите да влязат в парламента. Силите за сигурност счупиха прозорци и нахлуха в сградата, за да осуетят гласуването. Но депутатите се барикадираха вътре.

Лидерът на управляващата Партия на народната сила, която е и партията на президента Юн Сук-йол, заяви, че ще работи с депутатите, за да предотврати злоупотреби с властта. По думите му от партията не са знаели за плановете на президента. Той добави, че смята решението на президента за грешно и призова военните да не спазват "противоконституционното военно положение".

По закон президентът е длъжен да спази резолюцията. Законът за военното положение гласи, че ако Националното събрание поиска прекратяване на военното положение, президентът трябва да го прекрати "без забавяне". Импийчмънт за президента на Южна Корея? Депутатите от опозицията се катерят през оградата на парламента, за да гласуват (ВИДЕА)

Съобщава се, че в момента край сградата на парламента вече има сблъсъци между военни и протестиращи.

Scenes outside the South Korean parliament as the military withdrew pic.twitter.com/pyruH6p1a7

Засега е известно, че южнокорейското министерство на отбраната е дало нареждане на армията да се подготви за извънредни ситуации и резервистите да се явят на служба.

В същото време президентът Юн по-рано заяви, че през следващите дни ще проведе "чистка на антидържавните сили".

❗️🪖🇰🇷 - #BREAKING: South Korean Parliament Speaker declares martial law "invalid" after MPs vote to lift it - Yonhap News.



South Korea's National Assembly voted to lift martial law by 190 votes in favor. The vote was unanimous among the lawmakers in the chamber. pic.twitter.com/G3TgLqjxVk