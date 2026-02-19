Спорт:

Пет деца са сред загиналите при експлозията в Китай

19 февруари 2026, 9:59 часа 298 прочитания 0 коментара
Пет деца са сред 12-те загинали при вчерашната експлозия в магазин за фойерверки в китайската централна провинция Хъбей, предаде китайската държавна телевизия (Си Си Ти Ви/CCTV) днес, цитирана от Фрнас прес. Трагедията се разигра по време на честванията на Китайската Нова година. Китай навлезе в Годината на коня във вторник и е в разгара на деветдневен празничен период, в който често се използват фойерверки и други пиротехнически средства.

Властите съобщиха вчера за 12 смъртни случая в магазин за хранителни стоки в предградие на Сянян. "След щателни разследвания е потвърдено, че инцидентът е довел до смъртта на седем възрастни и пет непълнолетни“, съобщи Си Си Ти Ви днес, позовавайки се на пресконференция, дадена от властите.

"Всички жертви са официално разпознати“, подчерта телевизията, добавяйки, че управителят и 11 клиенти са сред загиналите. Тече разследване за установяване на причината за взрива.

Това е втората подобна трагедия в разстояние на броени дни. В неделя в източната провинция Цзянсу експлозия в магазин за фоейерверки отне живота на осем души, а най-малко двама бяха ранени, припомня АФП, цитирана от БТА.

Елена Страхилова
