Лайфстайл:

След военното положение през 2024 г.: Бившият президент на Южна Корея получи тежка присъда

19 февруари 2026, 9:51 часа 288 прочитания 0 коментара
След военното положение през 2024 г.: Бившият президент на Южна Корея получи тежка присъда

Южнокорейски съд призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в метеж и го осъди на доживотен затвор. Съдът заяви, че обявяването на военно положение през декември 2024 г. е представлявало заговор за „парализиране“ на Националното събрание, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Юн внезапно обяви военно положение в телевизионно обръщение през декември 2024 г., заявявайки, че са необходими драстични мерки за изкореняване на „антидържавни сили“.

ОЩЕ: Осъдиха бившия президент на Южна Корея

Председателстващият съдия Джи Гуи-йон посочи, че Юн е изпратил войски към сградата на парламента с цел да заглуши своите политически опоненти.

„Съдът установява, че намерението е било да се парализира събранието за значителен период от време“, заяви Джи пред Централния районен съд в Сеул.

„Обявяването на военно положение доведе до огромни социални разходи и е трудно да се открие какъвто и да било признак, че подсъдимият е изразил разкаяние за това. Осъждаме Юн на доживотен затвор“, добави съдията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Южна Корея доживотен затвор Юн Сук-йол
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес