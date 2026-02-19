След военното положение през 2024 г.: Бившият президент на Южна Корея получи тежка присъда

Южнокорейски съд призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в метеж и го осъди на доживотен затвор. Съдът заяви, че обявяването на военно положение през декември 2024 г. е представлявало заговор за „парализиране“ на Националното събрание, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Юн внезапно обяви военно положение в телевизионно обръщение през декември 2024 г., заявявайки, че са необходими драстични мерки за изкореняване на „антидържавни сили“.

ОЩЕ: Осъдиха бившия президент на Южна Корея

Председателстващият съдия Джи Гуи-йон посочи, че Юн е изпратил войски към сградата на парламента с цел да заглуши своите политически опоненти.

„Съдът установява, че намерението е било да се парализира събранието за значителен период от време“, заяви Джи пред Централния районен съд в Сеул.

„Обявяването на военно положение доведе до огромни социални разходи и е трудно да се открие какъвто и да било признак, че подсъдимият е изразил разкаяние за това. Осъждаме Юн на доживотен затвор“, добави съдията.

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание.