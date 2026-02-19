Мъжете да бият жените си по преценка: Новият наказателен кодекс на талибаните

Талибаните публикуваха нов Наказателен кодекс, който въвежда едни от най-изостаналите и възмутителни наказателни практики срещу жени в законодателството на Афганистан.

Подписан от върховния лидер на твърдолинейната ислямистка групировка Хибатулла Ахундзада, 90-те странизи на наказателния кодекс включват анахронични клаузи, препращащи към крайни ислямски тестове, пише The Independent.

Кастова система, в която религиозните водачи са на върха

Така например се създава нова кастова система на "висши" и "низши" членове на афганистанското общество, поставяща религиозните лидери или мулите на върха, където се ползват от практически имунитет срещу наказателно преследване от всякакъв тип.

В същото време най-суровите наказания са запазени за представителите на работническата класа.

Жените могат да бъдат бити от мъжете си за наказание

Едни от най-възмутителните тестове приравняват жените с робите, и гласят, че техните "господари" или съпрузи могат да им налагат дисциплинарни наказания под формата на побой.

Наказателният кодекс, наречен "De Mahakumu Jazaai Osulnama", вече се разпространява в съдилищата в Афганистан.

Мнозина се страхуват да го критикуват, дори анонимно. След като недоволни в странта и извън нея започнаха да изразяват недоволството си онлайн, талибаните издадоха отделно решение, в което се посочва, че дори обсъждането на новия кодекс е само по себе си престъпление.

Кодексът гласи, че телесните наказания за тежки престъпления ще се изпълняват не от органите на реда, а от ислямските духовници.

Това отваря вратата по-леките провинения да бъдат разглеждани чрез "тазир" (наказание по преценка) С други думи, в случаите, когато "нарушителят" е съпругата, нейният съпруг може да я бие.

Източник: Getty Images

Жените жертви трябва хем да покажат нараняванията си, хем да останат напълно покрити

Кодексът дава абсурдно "право" на правосъдие за жени, които са били жертва на нападение, тъй като те са длъжни да докажат своите тежки телесни повреди, показвайки раните си на съдията, като същевременно са длъжни да останат напълно покрити.

За тях също така е задължително да бъдат придружени в съда от своя съпруг или мъжки придружител (махрам), въпреки че по-голямата част от насилниците са именно съпрузите им.

Юридически съветник, работещ в афганистанската столица, пожелал анонимност, заяви пред The ​​Independent, че жените са изправени пред "изключително дълъг и затруднен" процес, за да получат справедливост, ако станат жертва на насилие, според закона на талибаните.

Така при един последните подобни случаи, жена е била пребита от талибански пазач по време на посещение при съпруга си в затвора. Когато се оплакала на властите, ѝ било казано, че молбата ѝ няма да бъде разгледана без присъствието на съпруга й, който обаче бил зад решетките.

"Тя плака и викаше, че смъртта е за предпочитане пред това, което й се случва. Невъзможно е жените да получат справедливост за нападение", коментира източникът.

Наказание за насилниците - 15 дни

Сегашната ситуация представлява рязко влошаване спрямо напредъка, постигнат при предишната подкрепена от НАТО афганистанска администрация, която предприе строги нови мерки срещу принудителните бракове, изнасилванията и други форми на насилие, основани на пола. Домашното насилие срещу жени се наказваше със затвор от 3 месеца до 1 година.

Съгласно новия кодекс обаче, дори ако афганистанска жена преодолее всички правни и социални пречки, за да докаже, че е била обект на сериозно насилие от страна на съпруга си, той ще получи максимална присъда от 15 дни.

Талибаните нито са осъдили, нито са забранили изрично физическото, психологическото или сексуалното насилие срещу жени в новия кодекс, уточниха експерти по правата на човека.