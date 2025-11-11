Помислил го за мръсно огледало: Чистач унищожи шедьовър в музей в Тайван (СНИМКИ)

Чистач случайно унищожи художествено произведение, след като го е сметнал за мръсно огледало в Тайван. Произведението на художника Чен Сунг-чи, озаглавено „Обърнато синтаксис — 16“, включваше запрашено огледало, частично покрито с платно — символ на изкривеното самосъзнание на средната класа.
😁 In Taiwan, a janitor accidentally destroyed an art piece after mistaking it for a dirty mirror— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2025
The work by artist Chen Sung-chi, titled “Inverted Syntax — 16”, featured a dusty mirror partially covered by cloth — a symbol of the distorted self-awareness of the middle class.… pic.twitter.com/Z4Q927xtzz
По време на почистване обаче, служител помислил, че става дума просто за немито огледало. Той го излъскал старателно, заличавайки напълно творбата и нейното значение.