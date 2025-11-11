Войната в Украйна:

Помислил го за мръсно огледало: Чистач унищожи шедьовър в музей в Тайван (СНИМКИ)

11 ноември 2025, 01:15 часа 447 прочитания 0 коментара
Чистач случайно унищожи художествено произведение, след като го е сметнал за мръсно огледало в Тайван. Произведението на художника Чен Сунг-чи, озаглавено „Обърнато синтаксис — 16“, включваше запрашено огледало, частично покрито с платно — символ на изкривеното самосъзнание на средната класа.

По време на почистване обаче, служител помислил, че става дума просто за немито огледало. Той го излъскал старателно, заличавайки напълно творбата и нейното значение.

