Попивайки потта от челото си, заместникът на Насрала: Готови сме за дълга война (ВИДЕО)

Наим Касем, заместникът на убития лидер на "Хизбула" Хасан Насрала, направи първото си официално изявление след ликвидирането на дългогодишния лидер на групировката - точно в 12:00 ч. бейрутско време.

Той заяви, че "Хизбула" продължава с алтернативните си планове за войната.

"Ние сме на бойното поле и няма да отстъпим от позициите на Насрала. Дейността ни продължава със същите темпове и дори се увеличава. (...) Кампанията ще е дълга, всички сценарии са възможни."

Анализатори в социалните мрежи не пропуснаха да отбележат, че през цялото време Касем четеше от записките си, попиваше потта от челото си и явно се чувстваше неуверено.

"Ние ще излезем от тази война като победители. Загубите са сериозни, но ние сме уверени, че врагът няма да постигне целта си", заяви Касем.

"Въпреки елиминирането на нашите лидери, Израел не успя да повлияе на нашите способности и сега врагът полудява, защото не можаха да ни сломят", завърши той.

🇱🇧 Sheikh Naeem Qasim:



We are prepared for any eventuality. If Israel decides to enter by land, the resistance is ready for ground battles. After the assassination of Sayyed Nasrallah, our operations continued at the same pace and even more.



WE WILL WIN AS WE WON IN 2006. pic.twitter.com/QeKkgQm6S5