Посолството на Азербайджан в Бейрут е било нападнато (ВИДЕО)

„Около 50 души от арменски произход удряха оградата около административната сграда на посолството и хвърляха бутилки, съдържащи боя и експлозиви“, се казва в изявление на външното министерство. ОЩЕ: Азербайджан обвини Армения, че смущава гражданската авиация

Ливанската агенция, отговаряща за защитата на дипломатическите мисии, е била информирана за инцидента, но нападателите са успели да избягат преди пристигането на служителите на реда.

Външното министерство призова ливанските власти да арестуват замесените в атаката, като добави, че сигурността на мисията е засилена.

Отношенията между Азербайджан и Армения са напрегнати от 1991 г., когато арменската армия окупира Нагорни Карабах, територия, международно призната като част от Азербайджан, и седем съседни региона. ОЩЕ: Азербайджан отрече за стрелбата в Армения, ЕС се оплете в позицията си

През есента на 2020 г. Азербайджан освободи няколко града, села и селища от арменската окупация по време на 44-дневни сблъсъци. Войната приключи с прекратяване на огъня с посредничеството на Русия и оттогава двете страни обсъждат мирно споразумение.

Footage of the attack by #Armenian vandals on the #Azerbaijani #embassy in #Lebanon #CaliberAz #Armenianaggression #news pic.twitter.com/Omd1UgqvaV