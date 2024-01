Посрещнаха Макрон с парад от слонове в Индия (ВИДЕО)

Той ще присъства на банкет в двореца на индийския махараджа от XIX век и ще бъде главен гост на колоритен военен марш с масирани редици от танкове, камилска кавалерия и прелитане на изтребители.

Визитата има за цел да "консолидира и задълбочи дипломатическите и икономическите отношения" според изявление на Елисейския дворец, а външното министерство на Индия на свой ред заяви, че Ню Делхи и Париж са "стратегически партньори", съобщи АФП.

Франция се надява да надгради военните си договори, след като индийското министерство на отбраната закупи произведени във Франция изтребители "Рафал" и подводници клас "Скорпен" за много милиарди долари. Париж се надява да може да продаде на страната и шест ядрени реактора EPR.

Миналата година Макрон посети съседните Бангладеш и Шри Ланка, а също така предприе пътуване в Тихия океан, целящо да "ангажира" Франция с по-широкия Азиатско-тихоокеански регион.

🇫🇷🇮🇳 #Macron was given a red carpet welcome and an elephant honour guard on Thursday as he started a two-day visit to #India



Landing in #Jaipur, Macron will be hosted by Prime Minister Narendra Modi at a banquet in a 19th-century maharaja's palace.@pavnimittal reports 👇 pic.twitter.com/j4veKCgTVM