Правосъдие в Русия: Шест години затвор за възмущение от войната (ВИДЕО)

Обвиненията към Олга Смирнова са свързани с публикации за украински градове, превръщащи се в руини, за жертвите на обстрела в Запорожие, Харков, Киев и Изюм, за пожара в Запорожката АЕЦ, обстрела на мемориала на Холокоста Бабий Яр в Киев и за смъртта на жителите на Мариупол по време на щурма на града.

Olga Smirnova, an activist of "Peaceful Resistance" in St. Petersburg, was sentenced to six years in prison for anti-war posts on social networks.



In particular, she was accused of making posts about Ukrainian cities turning into ruins, about the victims of shelling in… pic.twitter.com/Q4IwUFWV7O