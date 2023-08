Баща беше арестуван в Москва - искал лекарство за болното си дете (ВИДЕО)

Бащата пристигнал в руската столица от Екатеринбург и излязал с плакат на Червения площад с искане за лекарството Spinraza, за да го даде на сина си, който е болен от спинална мускулна атрофия.

Оказва се, че по съдебно решение детето е трябвало да получи инжекция още през март 2022 г., но никога не му е било дадено лекарството. ОЩЕ: Протестите за ток в Русия продължават (ВИДЕО)

It turns out that he was supposed to get an injection back in March…