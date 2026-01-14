Любопитно:

Предстои ли атака срещу Иран: САЩ трупат огнева мощ в Близкия изток, изтеглят свои военни от ключова база

Предстои ли атака срещу Иран: САЩ трупат огнева мощ в Близкия изток, изтеглят свои военни от ключова база

Военноморските сили на САЩ разполагат с три разрушителя, въоръжени с ракети, в Близкия изток. Сред тях е и плавателният съд „Рузвелт“, който наскоро навлезе в Червеното море. Чиновници от Пентагона също потвърждават за „Ню Йорк Таймс“, че в региона се намира и поне една подводница, оборудвана с ракети. Че САЩ може да нанесат удар по Иран в следващите 24 часа обявиха и двама европейски служители пред Reuters.

Същевременно NBC съобщи, че Вашингтон е започнал да евакуира стотици войници от авиобазата Ал Удейд в Катар. Този ход се разглежда като евентуална подготовка за военна акция срещу Иран и идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля опциите си, с които да отговори на жестокото потушаване на протестите от страна на режима. Вярва се, че досега са загинали хиляди души и са арестувани над 18 000 според докладите. Иран предупреди, че базите на САЩ биха могли да бъдат цел, ако бъдат предприети удари.  

Ръководителят на иранската съдебна власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи директно заплаши протестиращите по държавната телевизия, като заяви, че наказанията трябва да са незабавни, иначе „няма да имат ефект“. Той обвини демонстрантите в жестоки престъпления като обезглавявания и изгаряния без да представи доказателства и призова за бързи действия, за да вдъхне страх. И преди това той е призовавал за най-строги наказания според ислямското право.

Припомняме, че вчера властта в Иран обяви, че се предвижда смъртно наказание за някои от протестиращите. Заканите дойдоха въпреки предупрежденията на Тръмп режимът да не прибягва да обесвания, като ги заплаши със „силен отговор“.

Иранският външен министър Аббас Араги обвини Израел, че се опитва да въвлече САЩ в своите войни и „сега разкрива това, което е криел“. Той твърди, че Израел отворено се хвали, че въоръжава демонстранти, обвинявайки го за високия брой жертви. Той призовава Тръмп ясно да разбере посоката, в която се движи, ако иска да спре клането.

По-рано активиста Илия Хашеми, позовавайки се на местни източници, обяви, че агенти на иранския режим са нахлули в болницата „Милад“ в Исфахан, отвличайки лекари, които са лекували ранени протестиращи. В тази връзка френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че обмислят изпращането на оборудване на Eutelsat в Иран, европейската алтернатива на Starlink. Той определи репресиите като най-насилствените в съвременната история на Иран и потвърди, че Франция проучва всички възможности за подпомагане на иранците.

