Бъдещето на Иран: Проф. Чуков очерта картина

14 януари 2026, 07:46 часа 217 прочитания 0 коментара
"Много се съмнявам, че Доналд Тръмп би тръгнал с план, който няма да донесе успех". Това заяви известният арабист проф. Владимир Чуков, като добави, че изглежда САЩ застават зад сина на шаха - Реза Пахлави, това вероятно се готви като картата на Съединените щати. Причина за това твърдение са данните за среща на Пахлави със Стив Уиткоф, представителя на Тръмп за Близкия изток. И посочи очевидното - в Иран обедняването е страхотно, заплати по 170-180 долара месечно.

Реза Пахлави го подкрепят около 30% от иранците, също толкова не го признават, продължи професорът що се отнася за това кой може да измести аятолаха. Но популярността му е по-голяма от тази на негови конкуренти в опозицията в Иран, добави той.

Пред БНТ проф. Чуков направи паралел със сегашната ситуация и падането на шаха в края на 80-те години на XX век. Конкретно - тогава шахът почнал да се извинява на протестиращите за икономическото състояние, сега същото направи иранският президент Масуд Пезешкиан. Признанието на шаха беше наказано, така че защо не и това - така постави нещата Чуков.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
