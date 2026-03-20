Приятели и на САЩ, и на Иран: Държава отказала да приеме американски военни самолети и ирански кораби

Разрастващата се война в Персийския залив принуждава много държави да заемат страна - едни, като съюзници на САЩ и Израел, а други - като поддръжници на Иран.

Има обаче страни, които въпреки че са в добри отношение и с двата враждуващи лагера, съомяват да останат неутрални.

Такъв е случаят с Шри Ланка, която е отказала да разреши на САЩ да разположат два свои военни самолета на гражданско летище в южната част на острова в началото на март. Това обяви днес президентът на страната Анура Кумара Дисанаяке, пише Daily Star.

Той заяви пред парламента, че искането е било отхвърлено, за да се запази неутралитетът на Шри Ланка и да се гарантира, че територията ѝ няма да бъде използвана за военни цели, които биха могли да помогнат или попречат на която и да е от страните в конфликта в Близкия изток.

Държавата от Индийския океан беше индиректно въвлечена във войната, когато американските сили торпилираха иранска фрегата край бреговете ѝ през март.

Още: Недостиг на военно-политически лидери в Иран: Още един генерал е убит

Искане и от САЩ, и от Иран

"Те искаха да докарат два бойни самолета, въоръжени с 8 противокорабни ракети, от база в Джибути до международното летище Матала от 4 до 8 март, но ние казахме "не"", заяви Дисанаяке.

Той информира, че Съединените щати са отправили искането си на 26 февруари.

В същия ден Иран е отправил подобно искане 3 от неговите военни кораби, завръщащи се от Индия след военноморско учение, да направят посещения в пристанището.

Още: Иран отворил маршрут за "безопасно преминаване" през Ормузкия проток, някои плащали по 2 млн. долара

"Все още обмисляхме иранското искане за достъп на трите кораба в Коломбо от 9 до 13 март. Ако бяхме казали "да" на Иран, щеше да се наложи да кажем "да" и на САЩ", каза той.

"Но ние не го направихме. Ние твърдо поддържаме позицията си на неутралност", добави президентът, който беше аплодиран в 225-членния законодателен орган.

На 4 март САЩ торпилираха един от иранските кораби, IRIS Dena, точно до южното крайбрежие на острова, убивайки най-малко 84 моряци. Военноморските сили на Шри Ланка спасиха 32 оцелели.

На следващия ден на втори ирански кораб, IRIS Bushehr, беше позволено да влезе във водите на Шри Ланка поради опасения за безопасността на 219-членния му екипаж, който оттогава се е укрил в Коломбо.

Още: Ормузкият проток остава блокиран. Защо Европа отказва военна намеса?

Шри Ланка поддържа тесни връзки както със САЩ - основен експортен пазар на острова, така и с Иран - основен купувач на шриланкски чай.