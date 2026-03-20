Недостиг на военно-политически лидери в Иран: Още един генерал е убит

Поредна важна за управлението на Иран фигура е била елиминирана. Ирански държавни медии потвърдиха смъртта на генерал Али Мохамад Наейни, говорител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Наейни, който направи няколко смели изявления непосредствено преди смъртта си, заяви, че Иран ще продължи да се съпротивлява "до пълното изтощение на врага". Той също така отрече слуховете за недостиг на оръжия, заявявайки, че Техеран не се сблъсква с подобни проблеми, въпреки твърденията на Вашингтон и Тел Авив.

Още: Ормузкият проток остава блокиран. Защо Европа отказва военна намеса?

Иран обаче очевидно е изправен пред недостиг на военно-политически лидери, иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Междувременно, The Wall Street Journal публикува материал, в който казва, че източници от Саудитска Арабия са предупредили Белия дом за следното - 180 долара за барел цена на петрола в края на април, ако войната в Иран продължава и доставките през Ормузкия проток са нестабилни.

Още: 5 изтребителя и батарея Patriot са поразени: Иран хапе жестоко (СНИМКИ и ВИДЕО)